Una nova ferramenta d’intel·ligència artificial millora la gestió de les telefonades al 112 per emergències mèdiques
La tecnologia utilitza models d’IA per a prioritzar la revisió de casos d’urgències sanitàries atesos
Ha sigut desenrotllada per un equip de la Universitat Politècnica de València i el Servici d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana
Redacció Levante-EMV
El grup BDSLab de l’Institut ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desenrotllat, juntament amb metges del Servici d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (Sescv), una nova ferramenta basada en intel·ligència artificial que ajuda a millorar la gestió de les telefonades al 112. Els investigadors d’ITACA han treballat tant en el disseny i la implementació tecnològica del sistema com en l’entrenament i l’avaluació dels models predictius capaços d’utilitzar conjuntament les diferents fonts d’informació generades durant la telefonada d’emergència mèdica al 112.
Característiques de la ferramenta
Entre les fonts d’informació utilitzades per la IA s’inclouen el motiu de la telefonada, les dades clíniques de les persones involucrades en l’emergència, la descripció del cas escrita per l’operador i la informació contextual de la telefonada, amb l’objectiu de suggerir la prioritat de revisió de l’incident pel personal sanitari d’emergències. “La ferramenta s’ha concebut com una IA per a predir el risc vital, el grau de demora acceptable i la jurisdicció de la telefonada. Estes tres variables es mapifiquen directament a la prioritat de l’emergència, que és comparada a l’assignada per l’operador del 112 per a prioritzar-ne la revisió per part del personal sanitari del SES-CV en cas de discrepància”, explica Juan Miguel García Gómez, responsable del grup BDSLab ITACA.
La solució tecnològica es va presentar durant una jornada de formació al SES-CV liderada pel metge d’emergències Antonio Félix de Castro, l’experiència i el coneixement operatiu del qual van resultar fonamentals per a orientar el desenrotllament del projecte cap a les necessitats reals de l’entorn assistencial.
En la iniciativa també va participar Miguel Ángel Tarancón, responsable d’IT en el SESCV, que va contribuir a la validació tecnològica i funcional de la ferramenta.
Implantació en entorns reals
Per a facilitar-ne la implantació en entorns reals, el projecte es va desenrotllar en col·laboració amb Omda, empresa propietària de la plataforma CoordCom d’informació i comunicacions del 112, en la qual es va integrar la ferramenta. “Com a línia futura, un dels aspectes diferencials de la nostra tecnologia és la seua capacitat d’adaptació a diferents servicis d’emergència i de coordinació sanitària, per a la qual cosa estem col·laborant amb consorcis europeus amb clínics i empreses per a arribar a una solució global”, destaca Juan Miguel García Gómez.
