Seguretat ciutadana
La Policia Nacional atribuïx l’increment de la delinqüència a la Malva-rosa als toxicòmans que acudixen a consumir a les Casetes Rosa
El pla d’intervenció en els blocs de color salmó que preveia la possibilitat de derrocar part dels edificis, en els quals es mercadeja amb droga, està paralitzat a falta de la redacció d’uns informes nous perquè els que hi ha “no són suficients”
Les Casetes Rosa continuen sent un dels principals maldecaps dels veïns de la Malva-rosa. Els qui compartixen barri amb estes edificacions rosades continuen patint els problemes d’un conjunt de blocs residencials que, a més de focus de delinqüència, és també un pol d’atracció de persones toxicòmanes, fet que que comporta la comissió d’alguns delictes i faltes.
Per a tractar precisament l’statu quo actual de les Casetes Rosa i com afecta la resta del barri, en el matí d’este passat dilluns es va celebrar una reunió entre el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez; el regidor de Seguretat, Jesús Carbonell, i representants veïnals de la Malva-rosa. Segons ha pogut saber Levante-EMV, durant la trobada s’han exposat i presentat als veïns totes les actuacions policials que s’han desenrotllat en la zona. Ho ha fet precisament un membre de la Comissaria del Marítim, que ha explicat també quins han sigut els fruits d’estes actuacions.
Si bé l’augment de la presència policial en la zona s’ha saldat amb 77 detencions en tot just un mes com a resultat d’intervencions en la comissió de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i receptació, també és cert que altres trencaments del codi penal són un autèntic malson per als veïns. La ruptura de vidres per a robar en l’interior dels vehicles és un dels que més pertorba la pau dels qui han de deixar el cotxe aparcat en el carrer, perquè “això és com una loteria, mai saps quan li tocarà al teu”, declaraven a este periòdic. El vandalisme en la propietat privada i els problemes de xeringues tirades per qualsevol lloc també generen molt de malestar entre els veïns.
Cooperació policial
La Policia Nacional va assenyalar durant la reunió que una part de la delinqüència que té lloc en l’entorn de les Casetes Rosa té com a autors les persones toxicòmanes que s’hi acosten per a comprar droga, i per a combatre este escenari cal “la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat”, fent al·lusió a la Policia Local.
En este sentit, els veïns ja van reclamar en el seu moment que és imprescindible una actuació multidisciplinària que abaste aspectes de seguretat, però també urbanístics. Respecte a la seguretat, creuen indispensable un reforç de la figura de la policia de barri. “Se’ns va plantejar que s’hi destinarien dos agents al matí i dos més a la vesprada, però la realitat és que només en tenim un per torn”, lamentaven els representants veïnals. A més, consideren deficient la resposta en les actuacions nocturnes: “Quan es produïxen alteracions a la nit, segons com estiga de saturada la centraleta del 092, tarden molt a atendre’ns i a acudir a la zona”, exposaven.
Pel que fa a la intervenció urbanística, tal com va publicar este diari, els veïns lamenten que el calendari d’actuacions en les Casetes Rosa va amb molt de retard. De fet, “és que no se’ns ha presentat res hui dia”, malgrat que la intenció era elaborar un pla de reforma interior (PRI) que es presentaria al veïnat el gener de 2026 amb l’alternativa més adequada per a estos blocs: una intervenció global de derrocament de tots els blocs de cases, una actuació més localitzada dels dos blocs centrals o no dur a terme cap intervenció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
- Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València
- La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
- Els docents en vaga li demanen a Llorca que prenga el control de la negociació: “Això no es pot allargar més”
- L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga
- El Col·legi de Bibliotecaris reconeix Marina Calatayud i Carme Navarro en els Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià
- El fabricant xinés de cotxes Geely s’acosta més a València