Puçol avança amb noves inversions en accessibilitat, mobilitat i espais públics
L’Ajuntament dispara la inversió pública i impulsa una bateria d’actuacions que marcaran el desenrotllament urbà, la mobilitat i els servicis públics durant els pròxims mesos
Miriam Álvarez
Puçol viu un dels majors impulsos d’inversió pública dels últims anys gràcies a una planificació municipal centrada en la modernització urbana, la millora de les infraestructures i la recuperació d’espais públics estratègics. El municipi continua avançant amb una àmplia bateria d’actuacions que marcaran el desenrotllament urbà, la mobilitat i els servicis públics durant els pròxims mesos.
Entre les actuacions ja finalitzades destaca la remodelació integral del carrer Sant Joan, executada dins del Pla Edil, a on s’ha renovat completament el paviment i la xarxa d’aigua potable, a més d’incloure una reorganització del trànsit per a millorar la circulació i reforçar la seguretat viària.
Noves actuacions
En les pròximes setmanes començaran les obres d’accessibilitat de l’avinguda Hostalets, mentres l’Ajuntament ultima les contractacions per als asfaltatges d’Altamira, Els Ports i zones confrontants.
També avancen les actuacions en la zona de la platja, a on ja ha finalitzat la instal·lació d’il·luminació de la pista multiesport i prompte es durà a terme l’adequació del pàrquing. Esta actuació permetrà millorar les places de pàrquing en la platja tant a veïns com a visitants, a més de millorar la mobilitat i els servicis en un dels principals espais d’oci del municipi.
Entre els projectes més reivindicats per la ciutadania destaquen la futura rotonda entre Camí Llíria i Magraners i el reasfaltatge integral del Camí Llíria, dos actuacions destinades a millorar la seguretat viària i descongestionar el trànsit. A més, l’Ajuntament preveu instal·lar, durant els pròxims mesos, noves pantalles digitals informatives per a millorar la comunicació municipal i oferir informació d’interés en temps real a la ciutadania.
Un municipi més modern
Així mateix, en juny començaran les obres del col·lector de l’avinguda València i el revestiment del túnel d’esta mateixa via, actuacions incloses també dins del Pla Edil. A això se sumen les obres de l’alberg i la futura zona multiaventura de La Costera, projectes finançats amb fons europeus PSTD que reforçaran el potencial turístic, esportiu i mediambiental de Puçol, amb la finalitat de desestacionalitzar el turisme.
Amb esta important bateria d’actuacions, Puçol continua fent passos ferms cap a un model de municipi més modern, accessible i preparat per a respondre a les necessitats actuals i futures dels seus veïns.
