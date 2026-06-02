Un València Basket molt regular: venç en dos de cada tres partits en Lliga i Eurolliga
L’equip de Pedro Martínez ha guanyat 50 partits entre Lliga ACB i Eurolliga i ha aconseguit un segon lloc en les dos competicions
El València Basket ha aconseguit enguany sumar 50 victòries en temporada regular entre Lliga ACB i Eurolliga. Mig centenar de victòries en 72 partits entre les dos competicions (69,4 %) que s’han dividit amb 25 victòries i 9 derrotes en lliga, enfront de 25 victòries i 13 derrotes en competició europea. Els de Pedro Martínez han aconseguit la seua millor temporada en Eurolliga, amb la classificació per a la final a quatre —una fita mai assolida abans— i han aconseguit igualar el rècord de lliga establit la temporada passada, en la qual també es van sumar 25 victòries i 9 derrotes, amb la diferència que no es va guanyar cap títol.
A estes cal sumar-los la victòria de Copa del Rei, les dos victòries de Supercopa d’Espanya, que van ser necessàries per a aconseguir el títol, i les tres de play-off d’Eurolliga contra Panathinaikos. 56 victòries en 82 partits disputats, un 68,29 % de victòries que ha registrat l’equip de Pedro Martínez per a acabar la temporada en segona posició en les dos competicions i que li va servir en el seu moment per a guanyar el “factor pista” contra el Panathinaikos en Eurolliga i que servix ara per a tindre’l en el play-off d’ACB contra Surne Bilbao Basket i en unes hipotètiques semifinals.
Partits com el d’Olympiacos en el Roig Arena o el de Hapoel Tel-Aviv de visitant en Eurolliga, i l’últim partit contra el Barcelona en el Palau o contra Baskonia en el Buesa Arena han sigut algunes de les victòries que han fet que l’equip registre una de les millors temporades de la història del club. El rècord de lliga tan sols s’ha aconseguit millorar en tres ocasions: la 2002/03, en la qual es van sumar 26 victòries i 8 derrotes; la 2013/14, en què es va assolir el millor rècord de lliga amb 30 victòries i 4 derrotes; i la temporada 2015/16, en la qual es van registrar 28 victòries i 6 derrotes.
A esta temporada ha de sumar-se el factor Eurolliga, en la qual s’ha aconseguit la millor classificació històrica de l’equip. La classificació per a la fase final de la competició europea després de remuntar un 0-2 contra el Panathinaikos perdent el factor pista és la major fita assolida pel club en l’Eurolliga, que mai s’havia classificat a la final a quatre. Entre competició europea i domèstica, l’equip taronja ha guanyat dos de cada tres partits.
Pedro Martínez i Jean Montero
El tècnic valencianista ha sigut una de les peces clau de l’equip. Una defensa exigent, un ritme de joc ràpid i un moviment de pilota constant que, sumat a un bon percentatge d’encert en els tirs de tres, han sigut les claus d’un pla de joc que ha arrasat en les dos competicions. Merescut va ser el premi a Entrenador de l’Any que va rebre de mans de la competició europea, després de trencar amb totes les expectatives posades en ell.
A Pedro Martínez se li suma Jean Montero. El Problema ha sigut nomenat en el millor quintet inicial de la Lliga ACB i de l’Eurolliga, MVP del play-off d’Eurolliga i millor jugador jove de la màxima competició europea. L’estrela dominicana del València Basket ha sigut l’emblema d’un equip lluitador i que no s’ha donat per vençut en cap moment. Un equip ple de jugadors capaços de fer un pas avant quan l’equip més ho ha necessitat, però en el qual Jean Montero ha destacat per damunt dels altres, amb una mitjana de 14,4 punts i 4,8 assistències en Eurolliga.
L’equip, ja reposat després de la derrota en la final a quatre, ha aconseguit alçar el vol en les últimes jornades de lliga per a aconseguir arribar a la posttemporada com a cap de sèrie tant en quarts de final com en una hipotètica semifinal. Surne Bilbao Basket serà el primer rival al qual el València Basket haurà de véncer per a seguir en la baralla per un nou títol esta temporada. Ho farà amb el factor pista a favor, però amb la pressió d’haver-se convertit en un equip que ja no és la revelació, sinó un candidat a tot.
