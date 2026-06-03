Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
La tenista de Xàtiva ha sigut inclosa per a jugar la fase prèvia del prestigiós torneig de Londres
Jesús Sansaloni
La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda disputarà als seus 26 anys el primer Grand Slam de la seua carrera esportiva. La xativina ha sigut inclosa en la fase prèvia del prestigiós torneig de Wimbledon, a Londres.
Fita, desbordant d’alegria per esta grata notícia, ha donat les gràcies a tots aquells que l’han ajudada a arribar fins ací. L’esforç ha sigut gegantí i constant d’una jugadora que no s’ha donat mai per vençuda malgrat patir diverses davallades físiques.
Ara, la pupil·la de Pancho Albariño es troba en el seu millor moment i este resultat ha sigut mereixedor d’entrar en el quadre de la fase prèvia del torneig de Wimbledon 2026. La xativina, que ocupa el lloc 192 del món, té una gran oportunitat, malgrat que no és una superfície —es disputa sobre herba— d’acord amb les seues condicions.
Ángela Fita acaba de proclamar-se campiona del torneig ITF de Saragossa. La tenista de Xàtiva alçava el passat cap de setmana el trofeu de campiona en la modalitat de dobles, juntament amb la seua companya Yvonne Cavalle-Reimers, després d’imposar-se en la final a la parella formada per la nord-americana Ayana Akli i la belga Lara Salden, per un doble 6-4. En la modalitat individual, la xativina va arribar als quarts de final del torneig de Saragossa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
- Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València
- La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
- Els docents en vaga li demanen a Llorca que prenga el control de la negociació: “Això no es pot allargar més”
- L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga
- El fabricant xinés de cotxes Geely s’acosta més a València
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València