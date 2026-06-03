Els docents de l’acampada: “Està en mans de la Conselleria que posem fi a la nostra acció”
Els acampats en la plaça de la Mare de Déu negocien amb els organitzadors del Corpus per a facilitar la convivència entre la protesta educativa i la celebració religiosa
El col·lectiu de docents acampat en la plaça de la Mare de Déu, dins del marc de la vaga indefinida, ha llançat un comunicat en el qual manifesta el seu respecte per la tradició del Corpus, la seua voluntat negociadora i la intenció de respectar les celebracions que començaran divendres amb el trasllat de les roques.
“El col·lectiu de docents que duem a terme l’acampada indefinida en la plaça de la Mare de Déu, atés el context actual, manifestem la nostra intenció de començar una interlocució atenta amb els responsables de la celebració del Corpus”, han dit fonts del col·lectiu, que confirmen el que ja havia explicat l’alcaldessa de València, és a dir, que s’estan buscant solucions de convivència entre la festa i l’acampada.
Els docents han posat en relleu també la seua “voluntat inequívoca” de fer possible la realització de la que constituïx una de les celebracions més antigues i arrelades de la cultura popular de la ciutat de València”. Amb tot, assenyalen, “està en les mans de la Conselleria d’Educació que el col·lectiu de docents acampats posem fi a la nostra acció”, la qual cosa passaria, entre altres coses, perquè “la Conselleria accepte parlar amb el professorat i els sindicats representants en condicions adequades”.
En tot cas, els docents aclarixen que no acceptaran “una altra proposta vergonyosa de la Conselleria”, i demanen a l’Administració —com a condició sine qua non per a abandonar la plaça— que deixe de costat “la burla i l’autoritarisme per a atendre les peticions del professorat a favor d’una educació pública de qualitat, per a tots i totes en valencià”. I afigen: “Mentrestant, no podem sinó persistir en l’ocupació de l’espai públic. Des del respecte que tenim cap a tradicions com el Corpus, no podem oblidar, així i tot, que és el futur de l’educació el que està en joc”.
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