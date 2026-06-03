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Medi ambient

Un fong amenaça els arbres de la plaça Espanya de Tavernes Blanques i obliga a acordonar la zona

La mesura preventiva es mantindrà fins que el servici de jardineria emeta un informe tècnic definitiu sobre l’estat dels arbres

La plaça Espanya de Tavernes Blanques

La plaça Espanya de Tavernes Blanques / Levante-EMV

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Ada Dasí

Ada Dasí

Tavernes Blanques

Una afecció en els arbres de la plaça Espanya de Tavernes Blanques va obligar l’Ajuntament a acordonar la zona per a impedir el pas este dimarts. Segons assenyalen fonts municipals, s’està a l’espera de l’informe i el certificat tècnic per part del servici de jardineria, que haurà de confirmar l’estat dels exemplars afectats. Les primeres valoracions apunten que els arbres haurien estat afectats per un fong que ha deteriorat el seu estat, per la qual cosa serà necessari procedir a talar-los.

Mentres es completen les actuacions i per precaució, s’ha decidit acordonar la zona per a garantir la seguretat de la ciutadania. Encara que en estos moments no hi ha un risc imminent de caiguda, s’ha optat per adoptar esta mesura preventiva fins a disposar de la valoració tècnica definitiva.

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L’Ajuntament sol·licita als veïns i veïnes que respecten en tot moment el perímetre de seguretat establit i eviten accedir a la zona acordonada, ja que esta mesura s’ha adoptat exclusivament per a previndre qualsevol possible incidència fins que concloguen els treballs tècnics i es determine l’estat definitiu dels arbres afectats.

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