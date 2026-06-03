Medi ambient
Un fong amenaça els arbres de la plaça Espanya de Tavernes Blanques i obliga a acordonar la zona
La mesura preventiva es mantindrà fins que el servici de jardineria emeta un informe tècnic definitiu sobre l’estat dels arbres
Una afecció en els arbres de la plaça Espanya de Tavernes Blanques va obligar l’Ajuntament a acordonar la zona per a impedir el pas este dimarts. Segons assenyalen fonts municipals, s’està a l’espera de l’informe i el certificat tècnic per part del servici de jardineria, que haurà de confirmar l’estat dels exemplars afectats. Les primeres valoracions apunten que els arbres haurien estat afectats per un fong que ha deteriorat el seu estat, per la qual cosa serà necessari procedir a talar-los.
Mentres es completen les actuacions i per precaució, s’ha decidit acordonar la zona per a garantir la seguretat de la ciutadania. Encara que en estos moments no hi ha un risc imminent de caiguda, s’ha optat per adoptar esta mesura preventiva fins a disposar de la valoració tècnica definitiva.
L’Ajuntament sol·licita als veïns i veïnes que respecten en tot moment el perímetre de seguretat establit i eviten accedir a la zona acordonada, ja que esta mesura s’ha adoptat exclusivament per a previndre qualsevol possible incidència fins que concloguen els treballs tècnics i es determine l’estat definitiu dels arbres afectats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
- Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València
- La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
- Els docents en vaga li demanen a Llorca que prenga el control de la negociació: “Això no es pot allargar més”
- L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga
- El fabricant xinés de cotxes Geely s’acosta més a València
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València