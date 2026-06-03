La Generalitat escometrà una segona fase de recuperació del Ricardo Tormo amb 7 milions d’euros
La Conselleria de Presidència destinarà, en els pressupostos 2026, més de 20 milions a clubs i entitats esportives i a la pràctica de l’activitat esportiva
El projecte de pressupostos de la Generalitat 2026 assigna prop de 32 milions d’euros al foment de l’activitat esportiva. De la quantitat total, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste s’emporta més de 9,3 milions d’euros, la qual cosa suposa el 28,7 % de les partides.
Són tres les assignacions que rep el Ricardo Tormo per a l’exercici 2026. La més quantiosa arriba als 7 milions d’euros com a ajuda per a la recuperació de les infraestructures afectades per la dana d’octubre de 2024. El circuit està situat al costat del barranc de Poio i el cabal d’aquella vesprada nit va causar importants destrosses.
En este sentit, la Generalitat ja va escometre en 2025 les actuacions urgents necessàries per a recuperar l’operativitat del Circuit Ricardo Tormo i garantir la celebració del Gran Premi, que en aquell 2024 de la dana va haver de cancel·lar-se i traslladar-se a Montmeló. Així, la partida de 7 milions prevista per a 2026 correspon a una segona fase del Pla Endavant, centrada en la rehabilitació d’instal·lacions interiors crítiques i en la millora d’infraestructures que permeten reforçar el funcionament i la proposta de valor del Circuit a mitjà i llarg termini.
A més, la Generalitat també injecta en el Circuit més d’1,7 milions de subvenció per a afrontar els gastos d’explotació, i 610.000 euros més per a subvencionar la formació de pilots d’automobilisme i motociclisme en l’escola del mateix Ricardo Tormo.
Més ajudes per la dana
D’altra banda, entre les més de quaranta partides de la Generalitat del pressupost 2026 figura una quantitat de 761.000 euros destinada a les entitats esportives amb seu social en municipis afectats per la dana de 2024. L’objectiu d’esta subvenció és la recuperació de l’activitat esportiva i sufragar gastos federatius, transports, equipaments esportius i materials. També la reparació o reposició de les instal·lacions afectades. En este sentit, el Consorci Esports Horta ha rebut la quantitat de mig milió d’euros per a l’impuls de l’esport local en municipis que van patir les conseqüències de la dana, i millorar els hàbits de vida dels afectats.
A més, Generalitat concedix a la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, gestoria d’À Punt, una assignació de 2.650.000 euros per a finançar els gastos derivats per a la promoció i divulgació dels equips i esportistes que participen en competicions que necessiten un “impuls especial”.
La resta d’assignacions, uns 20 milions d’euros, es destinaran a ajudes i subvencions per a clubs esportius valencians, així com a activitats per a la pràctica de l’activitat esportiva.
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