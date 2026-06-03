ALIMENTACIÓ
Importaco supera l’efecte dana al facturar per damunt de 1.000 milions i guanyar un 32 % més
L’empresa proveïdora de fruita seca i aigua de Mercadona i Consum, amb activitat en renovables, arriba als 1.102 milions en vendes i uns beneficis nets de 41,4 milions, i gestiona 34.000 hectàrees de cultius
Importaco —grup alimentari del sector de fruita seca, aigua embotellada i energies renovables— aconseguix un rècord de vendes i beneficis durant l’exercici 2025, malgrat la dana, que va impactar de ple, l’octubre de 2024, en les seues instal·lacions de Beniparrell. El grup que presidix Toño Pons, amb una facturació de 1.012 milions d’euros, ha aconseguit un 12,7 % més respecte a 2024, impulsada pel creixement dels negocis de fruita seca i aigua mineral. El benefici després d’impostos es va situar en 41,4 milions d’euros, un 36,8 % superior al de l’any anterior.
Per primera vegada, Importaco —proveïdor de grans cadenes de supermercats com Mercadona i Consum— supera els mil milions d’euros de facturació. En termes de volum, Importaco va comercialitzar 122 milions de quilograms de fruita seca i 1.058 milions de litres d’aigua mineral, la qual cosa suposa un creixement de l’1,5 % i del 3,2 %, respectivament, respecte a 2024.
La gestió de superfície agrària també creix. Importaco va superar les 34.000 hectàrees gestionades sota pràctiques agrícoles sostenibles i va col·laborar amb 670 agricultors. Este programa ha incrementat més d’un 75 % la superfície agrícola gestionada i prop d’un 48 % el nombre d’agricultors integrats des de 2020, la qual cosa reforça la traçabilitat i la sostenibilitat de la cadena de subministrament.
Pla d’inversions
Segons fonts de la companyia, Importaco “continuarà impulsant el seu creixement a través de la qualitat, l’eficiència operativa i el seu compromís amb les persones i la sostenibilitat”. En 2026, la companyia inicia un nou cicle emparat pel seu pla estratègic, que preveu inversions per valor de 140 milions d’euros fins a 2028 destinades a reforçar la seua competitivitat i capacitat de creixement. Toño Pons destaca que “2025 ha sigut un any històric per a la companyia. Hem demostrat —afig— la nostra capacitat per a continuar creixent en un entorn cada vegada més complex gràcies al compromís de les persones, la solidesa del nostre model de gestió i una visió compartida a llarg termini”.
Creixement industrial
La companyia valenciana participada per la família Pons va augmentar les seues inversions un 51 % fins a superar els 31 milions d’euros, la xifra més alta dels últims anys. Del total, més de 10 milions d’euros es van destinar al negoci d’aigua mineral, principalment a projectes d’ampliació de capacitat i noves línies d’embotellament en el brollador de Fuente Arevalillo (Toledo). Per la seua banda, en el negoci de fruita seca es van invertir més de 21 milions d’euros destinats al creixement industrial, l’automatització de processos, la millora de l’eficiència productiva i el reforç de la capacitat logística i industrial.
En 2025, la plantilla va augmentar un 2 % fins a les 2.549 persones. En total, la companyia va impartir 39.399 hores de formació, un 24 % més que l’any anterior a través d’iniciatives vinculades al lideratge, la gestió d’equips i el desenrotllament de competències, la qual cosa reforça la seua aposta pel talent i la transformació cultural de l’organització. La companyia va llançar més de 150 nous productes en categories com snacks saludables, productes plant-based (aliments elaborats principalment a partir d’ingredients d’origen vegetal) i nous formats de consum, que van permetre ampliar la seua proposta de valor i adaptar-se a les noves tendències del mercat. El grup d’alimentació compta amb 17 centres de producció. La seua activitat es dividix en dos grans àrees de negoci: la producció de fruita seca, snacks i fruites dessecades (13 plantes) i l’embotellament d’aigua mineral natural (quatre plantes).
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