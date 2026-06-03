Inversió
L’Eliana adjudica les obres d’ampliació del CEIP El Garbí
La sessió del passat 28 de maig va donar llum verda al contracte amb l’empresa Proyecon Galicia, SA, la millor valorada en el procés de licitació
L’Ajuntament de l’Eliana continua avançant en la millora de les seues infraestructures educatives amb l’adjudicació de les obres de construcció i ampliació del CEIP El Garbí, una actuació llargament reivindicada per la comunitat educativa del municipi. L’acord va ser aprovat per unanimitat durant la sessió plenària ordinària celebrada el passat 28 de maig.
L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Proyecon Galicia, SA, que va presentar l’oferta millor valorada dins del procediment de licitació. El projecte compta amb una inversió total de 7.125.550,85 euros i permetrà ampliar i modernitzar les instal·lacions del centre educatiu.
Termini d’execució d’obres de 24 mesos
El termini previst per a l’execució de les obres és de 24 mesos, que començaran a computar-se una vegada es firme l’acta de comprovació del replanteig. Segons les previsions municipals, i sempre que la tramitació administrativa seguisca el curs previst, els treballs podrien iniciar-se durant els mesos de juliol o agost d’enguany.
L’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha celebrat l’aprovació de l’acord i ha fet valdre el consens assolit entre tots els grups polítics. “Hui és un dia per a felicitar-nos com a poble. L’ampliació del CEIP El Garbí era una demanda històrica i de justícia de tota la comunitat educativa, i molt particularment de les famílies, de l’alumnat i de l’equip docent d’este centre, que fa anys que esperen unes instal·lacions dignes i de futur”, ha assenyalat el primer edil.
L’actuació s’emmarca en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, el programa que regula la col·laboració entre l’Administració autonòmica i els ajuntaments per a agilitzar la construcció, l’ampliació, la reforma, l’adequació i l’equipament dels centres públics docents de la Comunitat Valenciana.
Gràcies a esta fórmula de cooperació institucional, l’Ajuntament de l’Eliana ha assumit les competències necessàries per a licitar i gestionar directament una intervenció que transformarà de manera integral el CEIP El Garbí. Una vegada finalitzades les obres, el municipi disposarà d’unes instal·lacions educatives renovades i adaptades a les necessitats presents i futures de la seua comunitat escolar.
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