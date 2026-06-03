Vaga indefinida
La negociació continua en punt mort mentres Educació dicta normes d’avaluació davant de la vaga
Només en casuístiques molt concretes i inusuals s’optarà per l’aprovat automàtic, expliquen des del departament d’Ortí
La majoria sindical espera la fi de les “minitaules” sectorials este dimecres i un nou document
La negociació continua en punt mort, o quasi. És cert que els sindicats CSIF i ANPE estan “treballant” amb la Conselleria en les “minitaules” sectorials o temàtiques que es van iniciar este dilluns. També este dimarts van seguir en el mateix format telemàtic que es va triar després de la protesta de diumenge a la vesprada davant de la Conselleria. Però STEPV, CCOO i UGT, els tres sindicats que conformen la majoria, no hi estan acudint, ja que entenen que Educació només pretén, al fragmentar els temes, “dilatar” la negociació.
Però el curs ha de continuar o tancar-se amb la màxima normalitat possible i, per a això, des de la Conselleria han enviat instruccions als centres per a avaluar l’alumnat davant de la possible falta de professors en les aules a causa de la parada docent.
Així, doncs, l’avaluació de l’alumnat en l’ensenyança pública valenciana durant la vaga indefinida del professorat seguirà un procediment específic en aquells casos en els quals un estudiant no puga ser avaluat pel seu professor o professora habitual al trobar-se este en vaga, expliquen fonts de la Conselleria. Divendres es van enviar instruccions als centres i, segons les indicacions previstes, si el professor que ha d’avaluar està de vaga, serà l’equip directiu del centre qui haurà de garantir que el procés d’avaluació puga dur-se a terme.
En primer lloc, la direcció del centre podrà assignar un altre docent perquè avalue l’alumnat afectat. Esta serà la primera opció quan el professor de la matèria no puga dur a terme l’avaluació per estar exercint el seu dret a la vaga.
En el cas que el docent designat com a substitut també es trobe en vaga, l’avaluació podrà ser assumida directament per l’equip directiu del centre. D’esta manera, es busca assegurar que l’alumnat no es quede sense qualificar.
Però pot donar-se el cas que l’equip directiu no haja impartit classe a l’alumnat afectat, i en eixe cas l’avaluació es realitzarà “a partir de les evidències disponibles”. En concret, es tindran en compte les qualificacions obtingudes en la primera i la segona avaluació, així com els treballs realitzats durant la tercera avaluació.
Només en els casos en els quals no hi haja cap d’estes evidències —ni qualificacions anteriors ni treballs de la tercera avaluació— s’aprovarà automàticament l’alumne. Però des d’Educació asseguren que esta situació seria excepcional i es donaria únicament en casos poc freqüents, com el d’estudiants incorporats al centre de manera sobrevinguda durant el mes de maig.
“Minitaules”, reunions de treball i l’espera d’un document
En paral·lel, les “minitaules” sectorials per a abordar els diferents temes de la negociació amb els sindicats van passar este dimarts la seua segona jornada reconvertides en “taules de treball” davant de la falta de quòrum. No està anant a les reunions ni l’STEPV, ni CCOO, ni UGT, que esperen un document marc i la fi de la fragmentació de la negociació.
Marc Candela, coordinador d’Acció Sindical de l’STEPV, va assegurar este dimarts abans de la manifestació que la negociació amb la Conselleria continua bloquejada en dos qüestions fonamentals: la millora retributiva del professorat i la política lingüística relacionada amb el valencià. El dirigent sindical ha destacat que durant les últimes setmanes s’han aconseguit alguns avanços en aspectes com les ràtios, tot i que insuficients, però creu que “no és acceptable” l’oferta actual de la Conselleria.
Per la seua banda, Xelo Valls, de CCOO-PV Educació, ha reclamat un “acord de bases” o “acord marc” que arreplegue els compromisos fonamentals de la negociació oberta amb la Conselleria d’Educació. Segons ha assenyalat, els sindicats continuen sense disposar d’eixe document global que fixe les línies mestres del pacte. Ha defés que este acord ha de contindre els compromisos bàsics assumits per la consellera i el secretari autonòmic i servir com a punt de partida. “No es pot començar pel desenrotllament abans d’establir les bases”, ha advertit.
Kilian Cuerda, d’UGT-PV, ha reclamat a la Conselleria d’Educació que òbriga una negociació “real i honesta” per a desbloquejar el conflicte. El sindicalista ha recordat que les organitzacions compten amb un document unitari de propostes i ha demanat que l’Administració s’assega a treballar-lo “amb voluntat d’arribar a consensos”. A treballar-lo incloent també alguna de les aportacions sindicals, perquè, diu, la Conselleria s’ha limitat a rebutjar la majoria d’estes “com si foren fake news”. Segons ha denunciat, gran part de les propostes plantejades per les organitzacions sindicals ni tan sols estan sent tingudes en compte. En lloc d’això, critica, es fragmenta la negociació. Per això demana un “acord global” i no microacords.
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