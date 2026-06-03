El Saló de Cristall de l’ajuntament de València obri les portes a les joies de la indumentària de les Falles
El Gremi de Sastres i Modistes exhibix el treball dels seus professionals com a reivindicació del treball artesà
Amb la temporada de la indumentària de les Falles 2027 completament en marxa, el Gremi de Sastres i Modistes ha organitzat la seua tercera gran activitat pública del curs en tot just dos mesos i mig des de la passada cremà. Així, als showrooms de València i Torrent s’ha sumat ara l’exposició “Joies de la indumentària”. S’exhibix de manera gratuïta en el Saló de Cristall de l’ajuntament de València, de manera que passa a formar part del recorregut turístic de visita interior a la Casa de la Vila. Per això, es pot contemplar en horari matinal, de 9 a 14 hores. L’interés dels visitants locals se suma, d’esta manera, a la sorpresa que causa entre els turistes, tant nacionals com forasters, que acudixen a fer el tour habitual.
La mostra està disponible del 2 al 5 de juny a falta que puga prolongar-se a la setmana següent i inclou joies i indumentària tradicional valenciana, amb vestits del segle XVIII i del XIX confeccionats en sedes estretes i espolins, a més de manteletes brodades a mà en or i plata, mantellines, adreços i pintes. L’exposició, organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament, mostra la riquesa patrimonial, artística i artesanal de peces i elements representatius de la cultura i tradició valenciana.
Es tracta de la segona edició d’una iniciativa impulsada per a acostar al públic el valor històric i artístic de peces elaborades amb tècniques centenàries que han passat de generació en generació, així com el paper que exercixen els tallers artesans per a la conservació d’este llegat.
En esta mostra col·laboren empreses com Compañía Valenciana de la Seda, L’U i Dos, L’Agulla d’Or, Alan Indumentaria, Vicente Santo Tomás, Princesas con Abanico, Art Antic, Aguas de Marzo, Amparo Fabra, Elisa Peris, Espolín, Amparo Gámez, Empar del Remei i Sergio Esteve.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Manifestació per la vaga d’educació a València hui dimecres 27 de maig: horari i carrers tallats al trànsit
- Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València
- La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
- Els docents en vaga li demanen a Llorca que prenga el control de la negociació: “Això no es pot allargar més”
- L’alcalde de l’Olleria trasllada el seu suport a les reivindicacions del professorat en vaga
- El fabricant xinés de cotxes Geely s’acosta més a València
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València