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El Saló de Cristall de l’ajuntament de València obri les portes a les joies de la indumentària de les Falles

El Gremi de Sastres i Modistes exhibix el treball dels seus professionals com a reivindicació del treball artesà

Les “Joies de la indumentària” que s’exhibixen en el Saló de Cristall

Les “Joies de la indumentària” que s’exhibixen en el Saló de Cristall

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Las "Joyas de la Indumentaria" que se exhiben en el Salón de Cristal /

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Amb la temporada de la indumentària de les Falles 2027 completament en marxa, el Gremi de Sastres i Modistes ha organitzat la seua tercera gran activitat pública del curs en tot just dos mesos i mig des de la passada cremà. Així, als showrooms de València i Torrent s’ha sumat ara l’exposició “Joies de la indumentària”. S’exhibix de manera gratuïta en el Saló de Cristall de l’ajuntament de València, de manera que passa a formar part del recorregut turístic de visita interior a la Casa de la Vila. Per això, es pot contemplar en horari matinal, de 9 a 14 hores. L’interés dels visitants locals se suma, d’esta manera, a la sorpresa que causa entre els turistes, tant nacionals com forasters, que acudixen a fer el tour habitual.

La mostra està disponible del 2 al 5 de juny a falta que puga prolongar-se a la setmana següent i inclou joies i indumentària tradicional valenciana, amb vestits del segle XVIII i del XIX confeccionats en sedes estretes i espolins, a més de manteletes brodades a mà en or i plata, mantellines, adreços i pintes. L’exposició, organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament, mostra la riquesa patrimonial, artística i artesanal de peces i elements representatius de la cultura i tradició valenciana.

Es tracta de la segona edició d’una iniciativa impulsada per a acostar al públic el valor històric i artístic de peces elaborades amb tècniques centenàries que han passat de generació en generació, així com el paper que exercixen els tallers artesans per a la conservació d’este llegat.

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En esta mostra col·laboren empreses com Compañía Valenciana de la Seda, L’U i Dos, L’Agulla d’Or, Alan Indumentaria, Vicente Santo Tomás, Princesas con Abanico, Art Antic, Aguas de Marzo, Amparo Fabra, Elisa Peris, Espolín, Amparo Gámez, Empar del Remei i Sergio Esteve.

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