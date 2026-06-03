La soprano Angel Blue tanca el cicle “Lied” de Les Arts amb obres de Fauré, Rakhmaninov i Strauss
La cantant estatunidenca va començar la seua carrera a València i és reconeguda com una de les grans estreles de la lírica pel públic i per la crítica. La seua actuació mesclarà jazz, teatre musical i espirituals afroamericans
La soprano estatunidenca Angel Blue proposa un recorregut des del lied tardoromàntic passant pel jazz, la música contemporània i els espirituals afroamericans en el seu esperat recital d’este diumenge, 7 de juny, en la Sala Principal, a les 19:00 hores, amb el qual culmina la sèptima edició del cicle “Les Arts és Lied”.
Angel Blue, que va començar la seua carrera a València com a integrant de les primeres promocions del Centre de Perfeccionament de Les Arts i que va arribar a cantar Micaëla en Carmen amb Zubin Mehta, és actualment una de les sopranos favorites dels Big Five, els cinc grans teatres d’òpera del món (Nova York, Milà, Londres, Viena i París).
Quinze anys després de la seua última actuació en la Sala Principal, la cantant de Los Angeles, acompanyada al piano per Bryan Wagorn, proposa un programa amb el qual descobrix els atributs que l’han situada com una de les grans estreles de la lírica actual: la bellesa de la seua veu, la seua versatilitat i tècnica exquisida, a més d’una sensibilitat commovedora que traspassa l’escenari.
La soprano dedicarà la primera part de la vetlada a compositors imprescindibles del repertori tardoromàntic: Gabriel Fauré i Sergej Rakhmaninov, en la qual no faltarà una xicoteta antologia de Richard Strauss amb peces tan significatives com Morgen! i Allerseelen.
Després del descans, la intèrpret californiana s’endinsarà en les seues arrels i identitat musical, amb picades d’ullet al jazz i al teatre musical, amb I Wonder What Became of Me, de Harold Arlen, Our Love is Here to Stay, de George Gershwin, i Youkali, de Kurt Weill, i al lirisme de les cançons de Lee Hoiby, per a concloure amb l’emoció i expressivitat d’alguns dels clàssics espirituals afroamericans.
Les Arts recorda que les entrades per al recital d’Angel Blue es poden adquirir a través dels diferents canals de venda del teatre: taquilles, la línia de venda 961975900 i la seua pàgina web.
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