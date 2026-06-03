El VI Premi Internacional de Poesia Francisco Brines arriba a la recta final amb 1.677 poemes presentats
El jurat es reunirà este dissabte, 6 de juny, per a decidir els guanyadors
125 obres corresponen a la modalitat en valencià i les 1.552 restants estan escrites en castellà
El jurat es reunirà este dissabte 6 de juny per a decidir les obres guanyadores de la VI edició del Premi Internacional de Poesia de Francisco Brines, el prestigiós certamen literari en honor al poeta d’Oliva, que està patrocinat pel Ministeri de Cultura, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament d’Oliva.
La convocatòria d’enguany ha despertat un gran interés, amb un total de 1.677 poemaris presentats, dels quals 125 corresponen a la modalitat en valencià i 1.552 en castellà.
Ara serà el torn dels jurats, integrats per a destacar figures del món de la poesia i l’edició, que tindran la difícil tasca de seleccionar les obres mereixedores d’este reconeixement.
Des de la Fundació Francisco Brines han volgut agrair la participació de tots els autors i autores que han confiat en el premi per a compartir la seua obra.
I han subratllat que la gran resposta rebuda els ha confirmat la viabilitat de la poesia i la projecció internacional d’un guardó que creix cada any. El veredicte es farà públic la vesprada d’este dissabte a través d’una nota de premsa.
Francisco Brines, un referent del món literari
Francisco Brines va ser membre de la Real Academia Española (RAE) i va exercir com a professor universitari a Espanya i en les universitats d’Oxford i Cambridge.
La seua trajectòria va estar marcada per diversos reconeixements, entre els quals hi ha el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles (1999) i el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana (2010). La seua obra mestra va ser el poemari El otoño de las rosas (1986), amb el qual va guanyar el Premi Nacional de Poesia (1987) i que li va permetre emmarcar el seu estil cap a la intimitat i la contemplació.
Edicions exitoses
Els premis de poesia naixen amb la finalitat de mantindre el llegat viu de l’autor, i, després de diversos èxits, la Fundació va celebrar la quinta edició l’any passat.
La gala es va dur a terme en el Saló Alfons el Magnànim de La Beneficència a València i va reunir personalitats del món cultural. Durant l’acte, es va fer valdre la trajectòria del poeta Premi Cervantes 2020 i els jurats van donar el veredicte en les dos modalitats.
En la categoria de valencià, va ser Víctor Filgueira Meseres qui —amb la seua obra La cendra espargida— es va alçar amb la victoria, mentres que Henry Alexander Gómez va ser qui va obtindre el guardó en la modalitat de castellà amb la seua poesia Diario para anunciar el fin del mundo.
Després de l’entrega dels guardons, la vetlada va donar pas a l’actuació d’Emiliano Valdeolivas i, poc després, es va obrir un col·loqui amb els guanyadors. L’acte va concloure amb el recital de dos poemes-cançons sobre poesies de Brines i el públic va participar com a cor.
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