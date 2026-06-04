Una bicicletada de docents provoca retencions en el centre de València a primera hora del matí
La marxa ciclista de professors provoca retencions i trànsit lent en les principals artèries de la ciutat
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Una marxa ciclista de docents ha pres el centre de València a primera hora d’este matí, la qual cosa ha provocat importants retencions i trànsit lent en les principals artèries de la ciutat en plena hora punta.
El recorregut
El grup de docents ha completat un itinerari circular que ha afectat pràcticament tot el cor de la ciutat:
- Punt d’inici i primeres retencions: GV Ferran el Catòlic, Àngel Guimerà, Av. del Cid i 9 d’Octubre.
- Zona nord i gir: Pío Baroja, tornant per 9 d’Octubre i Av. del Cid.
- Eix central i sud: Sant Francesc de Borja, plaça d’Espanya, Sant Vicent i Guillem de Castro.
- Ronda interior i zona comercial: marge dret, plaça de Tetuan, General Palanca, Colón, Xàtiva i tancament tornant per Guillem de Castro fins a Blanqueria.
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