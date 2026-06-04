Inversió
Buñol inicia les obres del nou vial d’emergències del polígon El Rincón per a millorar la seguretat
L’actuació, que forma part d’un pla de modernització del polígon El Rincón, garantix una via alternativa d’accés i evacuació per a les empreses
L’Ajuntament de Buñol ha iniciat este dimecres les obres del nou vial d’emergències del polígon industrial El Rincón, una infraestructura clau per a millorar la seguretat de la zona i garantir una via alternativa d’accés i evacuació en cas d’incidents.
L’actuació dona resposta a una demanda històrica del teixit empresarial del polígon, que fins ara comptava amb un únic accés, una circumstància que limitava la capacitat de resposta davant de possibles emergències. Amb la construcció d’este nou vial es reforçaran les condicions de seguretat tant per a les empreses instal·lades en l’àrea com per a les persones que hi desenrotllen la seua activitat laboral.
“Reforça la capacitat de resposta”
L’alcaldessa de Buñol, Virginia Sanz, ha subratllat la importància d’esta intervenció per al conjunt de l’àrea industrial. “El nou vial permetrà reforçar la capacitat de resposta davant de qualsevol incident i facilitar una evacuació més àgil en cas d’emergència”, ha explicat.
A l’acte d’inici de les obres han assistit el director general d’Indústria, Julio Delgado; l’alcaldessa de Buñol, Virginia Sanz; el regidor de Desenrotllament Econòmic i Empresarial, Mario Alís; l’inspector de Treball, Rafael Martínez; la directora territorial d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, Pilar Fuentes; representants de les empreses Platos Tradicionales, Cárnicas Medina i Faerch; membres de la comissió de seguretat del polígon; representants sindicals; responsables de prevenció; efectius de bombers i representants d’ADIF.
Durant la trobada, Sanz ha destacat el treball coordinat que ha fet possible la posada en marxa d’esta actuació. “Hui és un dia simbòlic que demostra que el treball en equip i l’esforç per aconseguir un objectiu concret donen els seus fruits”, ha assenyalat.
Pla d’actuacions fa tres anys
L’alcaldessa ha recordat, a més, que esta obra forma part del pla d’actuacions dissenyat per l’Ajuntament per al polígon El Rincón fa quasi tres anys i que està pràcticament executat íntegrament. Entre les iniciatives incloses en este programa figuren les obres del camí El Ruedo, el mateix vial d’emergències i el projecte d’ampliació del polígon, actualment en desenrotllament.
Amb esta nova infraestructura, l’Ajuntament “continua avançant en la modernització i millora d’El Rincón i consolidant-lo com un espai empresarial més segur, accessible i preparat per a afrontar qualsevol situació d’emergència”, indiquen des del consistori.
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