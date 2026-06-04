Infraestructures
Catalá i Llorca tornen a bloquejar l’entrada de Pilar Bernabé en la Societat Parc Central
Condicionen la seua entrada a un pacte sobre el nou gerent i l’aprovació dels comptes
El Ministeri de Transports recorrerà contra esta decisió de Catalá i Llorca i advertix que seguirà avant amb les seues inversions a València
El PP ha mantingut el bloqueig a la incorporació de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, al Consell d’Administració de la Societat Parc Central. Ha sigut este matí en la junta extraordinària d’accionistes de la citada societat, que portava com a únic punt d’orde del dia la incorporació de Bernabé en substitució de la representant de Renfe, entitat que ha venut les seues accions i ha eixit de la corporació.
Davant d’esta situació de bloqueig, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible recorrerà contra el “veto” de l’alcaldessa de València, María José Catalá, i de la Generalitat Valenciana, representada pel conseller Vicente Martínez Mus. “És totalment inaudit —diuen les fonts— que la Societat, per iniciativa de l’Ajuntament de València i de la Generalitat Valenciana, bloquege l’elecció d’una consellera proposada per una administració. No havia ocorregut mai fins ara ni en esta, ni en cap altra societat d’integració. Estem, per tant, davant d’un veto polític i una operació del PP per a usar de manera partidista les institucions”.
Per al Ministeri, “el PP serà responsable, una vegada més, de la paràlisi de la ciutat i del bloqueig d’un altre projecte clau per a València”, “encara que el Govern d’Espanya continuarà impulsant els projectes que mereix la ciutat”. “Actuacions com la tercera fase del canal d’accés, que suposa una inversió de 665 milions d’euros, seguiran avant passe el que passe en un despatx”, advertixen.
Les condicions del PP
Des de l’Ajuntament, però, asseguren que no és un veto, sinó el plantejament d’unes condicions perquè puga dur-se a terme. En eixe sentit, l’Ajuntament de València i la Conselleria d’Infraestructures han sol·licitat al secretari d’estat de Transports que convoque un consell d’administració extraordinari i una junta general d’accionistes de la Societat Parc Central Alta Velocitat 2003 per a aprovar el nomenament del nou gerent de la societat (Salvador Martínez Císcar deixa el càrrec per jubilació), així com els comptes de la societat.
Tant l’alcaldessa com el conseller han traslladat al secretari d’estat que la junta d’este matí ha deixat fora de l’orde del dia els assumptes més importants per a la Societat Parc Central, com són l’aprovació dels comptes —que han d’estar aprovats abans del 30 de juny— i el nomenament del nou gerent de la Societat, ja que l’actual abandona el seu lloc el 2 de juliol.
És per això que tant l’Administració local com l’autonòmica han sol·licitat al Ministeri convocar un consell d’administració i una junta extraordinària abans del 30 de juny per a abordar estos assumptes capitals. Així mateix, els representants de les dos institucions han traslladat al secretari d’estat d’Infraestructures que no hi haurà cap problema a donar llum verda a l’aprovació de la nova consellera proposada per Adif, sempre que es consensue el nomenament del futur gerent de la Societat Parc Central.
Les dos institucions recorden que esta societat, a on estan representades les tres administracions, sempre ha actuat, des de la seua creació, d’acord amb els principis del diàleg i del consens, principis que han de continuar regint en els futurs nomenaments.
Enfrontament de candidates
El nou bloqueig a la incorporació de Pilar Bernabé posa de manifest i fins i tot incrementa l’enfrontament que hi ha entre l’alcaldessa, María José Catalá, i l’actual delegada del Govern, que en les pròximes eleccions municipals serà la candidata del PSPV a València i, per tant, la seua oponent directa.
Quan el PP va vetar per primera vegada l’entrada de Bernabé en el Consell d’Administració de la Societat Parc Central, ja va deixar clar que no estava disposat a proporcionar a Bernabé una “plataforma electoral”, mentres que els socialistes van lamentar que fora l’única societat mancomunada d’Espanya en la qual s’ha vetat la proposta d’una de les parts.
La Societat Parc Central està composta pel Govern central (50 %), la Generalitat Valenciana (25 %) i l’Ajuntament de València (25 %).
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