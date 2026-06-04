Vaga educativa
La consellera d’Educació descarta dimitir i cita els sindicats este divendres
Ortí convoca una taula de negociació en la Conselleria este divendres a les 14 hores per a “ajudar a desbloquejar” la situació
La consellera d’Educació, Carmen Ortí, ha assegurat este dijous, minuts abans d’intervindre en les Corts, que no es planteja “dimitir” i ha anunciat la convocatòria per a una nova taula de negociació als sindicats majoritaris este divendres a les 14 hores per a tractar de desbloquejar la vaga, que ja acumula quatre setmanes i que, llevat d’un acord en la nova cita assenyalada per part de la responsable del Govern valencià, començarà dilluns que ve la seua quinta setmana.
“No em plantege dimitir”, ha expressat a les portes de la comissió parlamentària, blindada per part de la cambra autonòmica amb la limitació de l’accés pels passadissos d’aquells que no estigueren degudament acreditats per a evitar incidents. “Estic ací per a lluitar i defendre com he fet sempre el sistema d’educació públic, no m’he plantejat dimitir”, ha expressat davant de les crítiques que arriben des dels sindicats, atés que eixa petició de la seua eixida del càrrec és un dels càntics habituals en les manifestacions vinculades a la vaga.
És més, lluny d’una renúncia davant del bloqueig de la negociació amb els sindicats majoritaris, Ortí ha anunciat la convocatòria d’una nova taula de negociació presencial, un canvi respecte a les que s’estan fent al llarg d’esta setmana de manera telemàtica i a les quals no estan acudint els sindicats majoritaris, STEPV, UGT PV i CCOO PV. “No renunciarem al diàleg, convocarem una nova taula de negociació”, ha indicat.
“Ajudar a desbloquejar”
Serà, segons ha expressat, este divendres a les 14 hores en la Conselleria d’Educació, amb la intenció d’“ajudar a desbloquejar” la situació. “Esperem que es respecte les persones que vinguen”, ha afegit Ortí, que ha evitat explicitar si hi haurà una nova oferta per part de la Conselleria, encara que sí que ha reivindicat que des del primer document presentat per part del departament autonòmic s’ha “incorporat una gran quantitat de propostes”.
Entre estes propostes hi ha la firma d’un acord per a augmentar el salari dels docents en 200 euros bruts mensuals en 2028, un pacte que sí que van firmar CSIF i ANPE i que, segons ha explicat, està arreplegat dins dels Pressupostos de la Generalitat per a 2026, motiu pel qual ha acudit a les Corts. En este sentit, la consellera ha defés els comptes, en els quals, ha insistit, el Consell fa “una aposta forta” per abordar problemes del professorat.
De fet, ha explicat que, en matèria de personal docent, els pressupostos inclouen la primera dotació econòmica per a aplicar la millora retributiva acordada per la Conselleria després de la vaga. Segons ha indicat Ortí, en 2026 es destinen més de 22 milions d’euros a iniciar la implantació d’una pujada salarial que arribarà als 200 euros mensuals en el complement específic autonòmic en 2028, amb el compromís de revisió d’acord amb l’IPC, i que acabarà suposant un increment pressupostari de 250 milions eixe any.
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