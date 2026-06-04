Decepció a Sagunt per les “faltes flagrants” en el pressupost del Consell
El portaveu socialista, Javier Raro, creu que la Generalitat no està a l’altura del creixement del “principal motor industrial de la Comunitat Valenciana”
El Grup Municipal Socialista, majoritari en el Govern de Sagunt, ha mostrat la seua “decepció” amb l’avantprojecte del pressupost de la Generalitat per a este 2026. El seu portaveu, Javier Raro, lamenta que el Consell “no s’estiga mostrant a l’altura del creixement” de la capital comarcal, que la convertix en “el principal motor industrial de la Comunitat Valenciana”.
El també regidor de Contractació, Urbanisme, Activitats, Mobilitat Urbana, Manteniment i Aigües creu que esta “gran notícia” suposa “reptes importants que requerixen una resposta per part de la Generalitat, responsable de garantir inversions per als servicis públics de la seua competència”.
En una valoració més detallada dels comptes autonòmics, Raro assenyala l’educació com “la falta més flagrant”. I és que l’edil recorda que “fa anys que estem insistint i justificant, amb les dades a la mà, la necessitat inajornable de construir dos col·legis nous i un institut nou”.
Massificació en les aules
Com ja va avançar Levante-EMV, el pressupost del Consell a penes preveu 100.000 euros per a estes infraestructures, “una xifra merament testimonial que no permet ni tan sols començar a estudiar cap dels tres projectes. Amb esta previsió, la massificació en les aules de Sagunt està condemnada a empitjorar”, afig el portaveu municipal del PSPV.
En este apartat també s’inclou la reforma del Centre Integral de Formació Professional Eduardo Merello, que “hauria de donar resposta a la demanda que suposa la gigafactoria”. No obstant això, amb tot just 100.000 euros consignats per a enguany, Raro lamenta que “s’han retallat fons respecte als 250.000 euros reservats en 2025, que ja eren insuficients”.
Així, segons el socialista, es demostra la “completa falta de visió” del “Consell del PP, que no té intenció d’avançar en el projecte”, malgrat tractar-se d’“una demanda en la qual el sector industrial i empresarial no ha deixat d’insistir”.
Justícia i sanitat
El Palau de Justícia centra una altra de les crítiques, per la “xifra ínfima” que es preveu dedicar a este durant el present exercici, poc més de mig milió d’euros, i el pròxim. “Es confirma que l’inici de les obres tornarà a quedar en l’oblit, malgrat que haurien d’haver començat a finals de 2024”, assenyala Raro.
El portaveu socialista destaca la “positiva” presència de la reforma del Centre d’Especialitats del Port de Sagunt, encara que lamenta que el gros de les inversions sanitàries pendents, com l’ampliació del Centre de Salut Puerto II o les consultes externes de l’hospital, s’inclou en exercicis posteriors, “malgrat que Pérez Llorca —president de la Generalitat— va anunciar la licitació d’este últim fa uns mesos”. D’esta manera, Raro creu que “en sanitat és vital avançar més de pressa”.
Connexió amb l’estació
També la mobilitat mereix retrets per la “desaparició de tota referència a la solució compromesa pel Consell per a oferir una connexió ràpida entre el Port i l’estació de Renfe”. Este “oblit” se suma a les crítiques per les deficiències que encara arrossega el servici d’autobús amb València, indica Raro.
Esmenes
L’edil socialista avança que presentaran esmenes a la previsió de comptes de la Generalitat “per a intentar que esta no siga una legislatura perduda per a les inversions de Sagunt”, aspecte sobre el qual destaca la probabilitat que “estos siguen els últims pressupostos que el PP aconseguisca aprovar, juntament amb els seus socis ultres de Vox, abans de les eleccions”.
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