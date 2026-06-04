Reaccions
Les associacions de víctimes creuen que Mazón busca “boicotejar des de dins” la investigació de la dana
Rosa Álvarez: “Una vegada més, la justícia es desacredita per si sola donant-li cobertura a l’individu que ens va governar durant més de dos anys”
Mariló Gradolí: “No està col·laborant amb la justícia”
La personació de Carlos Mazón en la causa de la dana ha caigut com una poalada d’aigua freda entre les associacions de víctimes. La resolució de l’Audiència Provincial que va estimar el recurs de l’expresident de la Generalitat i li permet formar part de la instrucció —cosa que li permetrà impugnar decisions de la jutgessa i evitar declarar com a testimoni— no ha sigut ben rebuda per les representants de les associacions, les quals creuen que l’excap del Consell busca “boicotejar” la investigació “des de dins”.
Almenys així s’han pronunciat les presidentes de les dos principals associacions de víctimes este dijous en l’acte de presentació de la xarxa estatal de suport a les víctimes. La presidenta de l’Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre, Mariló Gradolí, ha considerat que la voluntat de Mazón de personar-se en la instrucció és una “fugida” per a evitar declarar com a testimoni, la qual cosa l’obligaria a comparéixer amb l’obligació de dir la veritat.
“Però hi ha una cosa més perillosa”, ha dit Gradolí, que ha augurat que la defensa de l’expresident “bloquejarà i boicotejarà la instrucció des de dins”. Una instrucció que, al seu juí, s’està fent “de manera perfecta per part de la jutgessa d’instrucció de Catarroja”. Ha afegit que Mazón és “una persona que no té intenció de col·laborar amb la justícia” i ha posat d’exemple que fins a la data s’ha negat a declarar i a entregar els seus missatges de WhatsApp d’aquella jornada. “No està col·laborant, per la qual cosa, si es persona, l’única lectura que en podem extraure és que vol malmetre la instrucció”, ha conclòs.
La presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, s’ha pronunciat en termes similars i ha considerat que, “una vegada més, la justícia es desacredita per si sola donant-li cobertura a l’individu que ens va governar durant més de dos anys”. “A este element se li va permetre que es personara en la causa de la dana. No estarà com a testimoni i no se sap si estarà com a investigat després que el TSJCV ens diguera que no era el garant”, ha lamentat, per a afegir amb ironia que Mazón, als ulls de la justícia, “estava de decoració” en l’emergència.
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