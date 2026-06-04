Les raons del València CF per a intentar el fitxatge de Thomas Meunier
És la primera opció per rendiment immediat malgrat no conéixer la Lliga i per la sensació que és un perfil de jugador que necessita el vestuari
Pablo Leiva
El València CF té en el radar Meunier i no és un nom més en la llista. És la primera opció. Per perfil, per rendiment immediat malgrat no conéixer la Lliga i per la sensació que és un perfil de jugador que necessita el vestuari a l’espera de sumar també perfils jóvens que puguen generar un rendiment econòmic futur. Són moltes les raons per les quals s’ha fixat la seua figura com un objectiu, com ara que és lliure, així com la seua capacitat per a jugar en diferents sistemes, una cosa que ha provat Corberán durant el curs. Quines són algunes de les raons per les quals el València CF vol el lateral dret?
Jugador amb experiència en bons vestuaris
Un dels grans problemes del València CF és que no té perfils de vestuaris madurs. Jugadors que hagen tocat l’elit. Que les hagen vistes de tots els colors. I això és una cosa que Corberán també demana a crits. Necessita perfils, sense anar més lluny, com el que ha tingut el Celta amb Marcos Alonso. Un futbolista que ha viscut en vestuaris com els de Chelsea o FC Barcelona i que va arribar a Balaídos prometent treball. I rendiment. Eixa última dada és clau, perquè el cas Cavani no servix com a exemple. El València CF necessita futbolistes que encara tinguen dos anys de bon futbol i que servisquen d’exemple en contextos delicats i també com a espenta per als més jóvens; per això el club també vol Andres García.
Diferents sistemes tàctics
En la 25/26, Corberán va provar en diverses ocasions la defensa de tres. No li va eixir malament en alguns escenaris, més enllà de derrotes puntuals, i per això busca perfils que puguen encaixar com a carriler llarg. Eixe perfil de futbolista fort, rocós i de llarg recorregut per a ocupar tota la demarcació de la banda és necessari. I Meunier ha demostrat durant la seua carrera que pot fer-ho. En esta 2025/26 ha disputat 25 dels 34 partits del seu equip, i se n’ha perdut nou, set per lesió.
Estatura per a la pilota parada
Meunier és un jugador amb una bona estatura, que domina el joc aeri i que afig uns centímetres en dos de les debilitats de l’equip en el present curs: les centrades laterals des de posició llunyana i la pilota parada. És ací a on l’equip ha de fer un salt coste el que coste en la temporada 2026/27, i Meunier encaixa dins d’uns paràmetres que l’equip valencianista està buscant en este mercat. En qualsevol cas, no serà gens senzill convéncer-lo. Perquè, més enllà de ser primera opció, la realitat és que falta molt per a poder tancar la seua incorporació.
Els problemes de l’operació
Meunier, que este estiu juga el Mundial 2026 amb la selecció belga, és el perfil de jerarquia i experiència que més convenç per a reforçar amb garanties el carril del ‘2’. No obstant això, l’operació no és fàcil pel salari del futbolista (inferior que el de Guido Rodríguez) i la competència dels equips (també de la Lliga espanyola) que han tocat a la seua porta. En contra del València juga el fet que l’equip no s’haja classificat per a competicions europees. A més, el temps corre i un altre dels grans problemes en clau valencianista és que Meunier pot decidir el seu futur després del Mundial. I el València CF ja ha demostrat que no és el millor club del món quan tanca els mercats tard.
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