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Oliva acull este cap de setmana la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana

Les activitats del RecerCat PV es desenrotllaran en l’IES Gregori Maians amb l’Associació Cultural Centelles i Riusech com a amfitriona

IES Gregori Maians

IES Gregori Maians / Levante-EMV

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Miquel Font

Oliva

Oliva acull, este divendres i dissabte i per primera vegada, la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, també coneguda com a RecerCat PV. Està organitzada per l’Institut Ramon Muntaner, Fedines PV i l’Associació Cultural Centelles i Riusech, com a entitat amfitriona. Compta amb la col·laboració de l’Ajuntament.

El RecerCat, segons van assenyalar els organitzadors, continuarà amb el seu doble objectiu: “Ser el punt de trobada de les entitats d’investigació local i comarcal i, al mateix temps, un aparador de l’activitat cultural i patrimonial desenrotllada pels centres i instituts d’estudis de tots els territoris de parla catalana”.

Les activitats es desenrotllaran principalment en l’IES Gregori Maians i inclouran conferències, debats, presentacions, exposicions, visites guiades als Espais Centelles, al barri del Raval i a la marjal de Pego-Oliva, i dissabte a les 12:30 h, la presentació de l’audiovisual 30 anys de l’Associació Cultural Centelles Riusech, entre altres.

També es podran visitar diverses exposicions, entre les quals destaquen “El País d’Estellés, l’Estellés del País”; “Cent anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, que serà presentada per Jaume Ayats, comissari de l’exposició; “Associacionisme cultural i fons documentals” i “Dones medievals a la comarca dels Ports”.

A més, el programa inclourà este divendres a les 21 h, en la capella del Rebollet, un concert de l’Orfeó Josep Climent de l’AAMO, presentació d’audiovisuals i el Mosaic RecerCat d’iniciatives dels centres d’estudis, amb projectes vinculats al patrimoni, a la literatura, a la música popular i als arxius industrials.

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També tindrà lloc l’assemblea general de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià, una cita clau per a les entitats federades. La inauguració serà este divendres 5 de juny a les 18 hores en l’IES Gregori Maians.

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