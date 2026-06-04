UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
Eduardo Enric
La integració d’energies renovables, la volatilitat dels mercats elèctrics i la necessitat de noves solucions tecnològiques situen l’emmagatzematge energètic en el centre del debat del sector. En este context, la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i Power Electronics, líder mundial en inversors d’energia solar i emmagatzematge, celebraran el pròxim 11 de juny en el campus de la companyia la III Jornada d’Emmagatzematge Energètic i la seua Cadena de Valor, que reunirà els principals actors de la indústria energètica espanyola.
En un context marcat pel creixement accelerat de la generació renovable i els nous desafiaments operatius de la xarxa, l’esdeveniment abordarà algunes de les qüestions que més preocupen actualment el sector: com integrar més energia fotovoltaica en el mercat, quines tecnologies estan liderant la innovació en emmagatzematge i quines són les barreres que encara frenen el seu desplegament a gran escala. La sessió arrancarà amb una conferència d’Ánder Muelas, president d’Endurance Motive, que oferirà una visió sobre l’evolució de l’emmagatzematge energètic i el seu paper estratègic en el nou escenari energètic europeu.
En el marc de la jornada, la intervenció de Christian Soler, director de Producte i Aplicació de Power Electronics, s’articularà entorn de la ponència “Resiliència energètica per a data centers del futur”. Durant la seua presentació, analitzarà com la creixent demanda de processament i emmagatzematge de dades exigix infraestructures energètiques cada vegada més robustes, escalables i eficients. En este context, destacarà el paper de les solucions d’electrònica de potència ja contrastades com a element clau per a garantir temps d’activació reduïts, alta disponibilitat i rendiment sostingut en data centers, considerats ja infraestructures crítiques per a l’economia digital.
Un dels blocs centrals de la jornada analitzarà la creixent complexitat dels mercats elèctrics i l’impacte que està tenint la incorporació massiva d’energia solar. Sota el títol “Integració de l’energia fotovoltaica en el mercat actual”, representants d’Iberdrola, Renovalia, Statkraft, Improven i Kenergy debatran sobre estratègies d’optimització, gestió d’actius i adaptació a un entorn cada vegada més competitiu, en una taula moderada per Andersen. El debat arriba en un moment especialment rellevant per al sector, marcat per preus elèctrics cada vegada més variables i per la necessitat de trobar mecanismes que permeten maximitzar el valor de l’energia renovable generada.
La innovació serà un altre dels grans eixos de la jornada. Empreses com Hybrid Energy Storage Solutions, PBS-A Labs, Prosolia i ITE compartiran experiències i desenrotllaments tecnològics orientats a millorar la flexibilitat i l’eficiència del sistema energètic, en una taula moderada per AEPIBAL (Associació Espanyola d’Emmagatzematge d’Energia amb Bateries). Les noves arquitectures d’emmagatzematge, la hibridació de tecnologies i la digitalització de la gestió energètica seran alguns dels temes que marcaran una taula redona dissenyada per a mostrar com la innovació està accelerant la transformació del sector.
Malgrat el fort creixement del mercat, la indústria continua enfrontant-se a importants desafiaments reguladors, financers i tecnològics. Precisament estos aspectes protagonitzaran l’última taula redona de la jornada, que estarà moderada per CAJAMAR i reunirà representants d’Hithium, Vulkan, l’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA) i l’Associació d’Empreses d’Energies Renovables i Altres Tecnologies Netes de la Comunitat Valenciana (AVAESEN). Els participants analitzaran qüestions com la rendibilitat dels projectes, l’evolució del marc regulador, el finançament de noves instal·lacions i les necessitats d’una indústria que es prepara per a multiplicar la seua capacitat durant els pròxims anys.
La jornada comptarà, a més, amb la participació de Power Electronics, una de les companyies valencianes amb més projecció internacional en electrònica de potència i emmagatzematge energètic, i reforçarà així el vincle entre universitat, indústria i innovació. Amb esta tercera edició, la UV, la UPV i Power Electronics busquen consolidar un espai de diàleg tècnic i estratègic que permeta anticipar tendències, compartir coneixement i contribuir al desenrotllament d’un ecosistema industrial cada vegada més rellevant per a la competitivitat energètica d’Espanya.
L’esdeveniment podrà seguir-se en directe via streaming, amb inscripció prèvia: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K1-qYmUmFUOkzfF83DyAWPBEG_7cOM1OmZNV4iCAwc1URjJYMTJKTzBLR1VBMzQ1N0sxTENSWUtXUC4u
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