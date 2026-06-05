Dia Mundial del Medi Ambient
Alcàsser impulsa noves accions cap a un municipi més sostenible
El municipi aposta pel reciclatge, l’educació ambiental i la participació veïnal per a cuidar el seu entorn
E. Enric
Amb motiu del Dia Internacional del Medi Ambient, l’Ajuntament d’Alcàsser continua impulsant iniciatives per a millorar la sostenibilitat del municipi, fomentar el reciclatge i conscienciar la ciutadania sobre la importància de cuidar l’entorn.
Durant esta legislatura s’ha implantat el contenidor marró per a l’arreplega selectiva de residus orgànics, acompanyat de campanyes informatives i xarrades per a facilitar-ne l’ús i promoure una gestió més eficient dels residus. Així mateix, s’han instal·lat nous contenidors de vidre en el barri antic i es desenrotllen accions d’educació ambiental en els centres escolars.
Des de l’Àrea de Medi Ambient també es duen a terme tractaments periòdics de control de plagues, especialment contra el mosquit tigre, panderoles i larves, reforçats durant els mesos de més calor.
A més, Alcàsser ha celebrat diverses activitats amb motiu de la Setmana del Medi Ambient, inclosa una jornada de voluntariat en l’espai de les Aigües Potables, a on famílies van participar en tasques de recuperació i cura de zones afectades per la dana.
L’alcalde d’Alcàsser, Alberto Primo Llácer, destaca que “continuem treballant perquè Alcàsser siga un municipi cada vegada més net, sostenible i respectuós amb l’entorn. Estes accions són fonamentals per a millorar la qualitat de vida del nostre veïnat i construir un futur millor”.
Per la seua banda, el regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Leoncio Luna, assenyala que “la conscienciació ciutadana i la col·laboració veïnal són claus per a avançar en sostenibilitat. Continuem impulsant iniciatives pràctiques i educatives per a cuidar el nostre municipi i el nostre entorn natural”.
Amb totes estes actuacions, l’Ajuntament d’Alcàsser reafirma el seu compromís amb la protecció de l’entorn i la construcció d’un municipi cada vegada més sostenible.
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