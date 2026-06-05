Cita hui per a gaudir Benavites des d’una perspectiva diferent
El municipi acull este divendres la XI Marxa Nocturna
Benavites tornarà a convertir-se este divendres, 5 de juny, en escenari d’una de les activitats més esperades del seu calendari anual amb la celebració de la XI Marxa Nocturna, una proposta que combina esport, naturalesa i convivència ciutadana.
La cita tindrà lloc este divendres i reunirà veïns i visitants en un recorregut dissenyat per a descobrir alguns dels racons més emblemàtics de l’entorn natural de la Vall de Segó sota la llum de la nit. L’eixida està prevista a les 20:30 hores des de la plaça de l’Ajuntament.
La iniciativa compta amb la col·laboració del col·lectiu Excursionistes de la Vall de Segó, que participa cada any en l’organització d’esta activitat destinada a fomentar hàbits saludables i el contacte amb el patrimoni paisatgístic de la comarca.
Paratges
Els participants recorreran diversos paratges del terme municipal en una ruta adaptada per a gaudir de l’entorn des d’una perspectiva diferent, que afavorix, a més, la trobada entre persones de diferents edats en un ambient distés i familiar.
Després de la marxa, la jornada continuarà amb un sopar popular als peus de la seua emblemàtica Torre senyorial.
Des de l’Ajuntament destaquen que esta convocatòria s’ha consolidat com una de les propostes amb més participació del municipi i esperen que, una edició més, torne a congregar moltes persones.
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