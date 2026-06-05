La falta de subministrament elèctric per al reg retarda el nou jardí de Trini Simó
Grupo Bertolín sol·licita una segona pròrroga de quatre mesos i ajorna la finalització de les obres fins al 30 d’octubre de 2026
La Junta de Govern Local acordarà hui concedir a Grupo Bertolín, adjudicatària del contracte per a l’execució de les obres d’enjardinament del solar de Jesuïtes, denominat jardí de Trini Simó, una segona ampliació del termini d’execució dels treballs de quatre mesos sobre el termini d’execució inicial ampliat, per la qual cosa la nova data de finalització del contracte passarà a ser el 30 d’octubre de 2026.
El primer acord en la JGL relacionat amb este nou jardí localitzat en el barri del Botànic es va aconseguir el 14 de març de 2025, amb motiu de l’adjudicació del contracte d’obres, en el marc de l’Estratègia del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea–. L’adjudicació se la va quedar Bertolín per 3,5 milions, IVA inclòs. El contracte es va formalitzar el 31 de març de 2025 i preveia un termini de duració de 304 dies.
Més tard, aprovat el pla de seguretat i salut de les citades obres, l’acta de comprovació del replanteig es va firmar el 13 de maig de 2025 i es va iniciar l’execució dels treballs, la conclusió dels quals estava prevista per al 13 de març de 2026. Mentrestant, la Junta de Govern va acordar el 27 de febrer de 2026 concedir a la mercantil adjudicatària una primera ampliació del termini d’execució, de cinquanta-nou dies naturals sobre el termini d’execució inicial, per la qual cosa la nova data de finalització del contracte passava a ser el 30 de juny de 2026.
Uns mesos després, el 14 de maig de 2026, la mercantil Bardissa, del despatx de l’arquitecte Carmel Gradolí, guanyadora del contracte per a la direcció facultativa, va presentar a través de Grupo Bertolín una nova sol·licitud d’ampliació del termini d’execució del contracte d’obres en quatre mesos, juntament amb l’informe favorable de la direcció facultativa.
Com a motius per a sol·licitar l’ampliació, Bertolín explica que continua pendent l’alimentació elèctrica, que depén de la companyia subministradora. “Este tema ha impedit que es començara cap treball en l’entorn de la Gran Via Ferran el Catòlic ni en l’entorn de la cantonada de l’edifici de manteniment, a on s’ubiquen els futurs comptadors. El fet de no disposar d’alimentació elèctrica no permet tindre llum, per la qual cosa no pot funcionar el reg i, per consegüent, no es poden fer les plantacions”, s’explica en l’informe d’ampliació del termini. A més, l’empresa continua estudiant amb el servici d’enllumenat de l’Ajuntament el tipus i la disposició definitius dels punts de llum.
Finalment, el dia 27 de maig de 2026, el Servici de Parcs i Jardins va emetre un informe favorable a la segona ampliació del termini d’execució de les obres, en el qual es constatava que les circumstàncies ocorregudes que motiven la sol·licitud d’ampliació de termini no són imputables al contractista, ni suposen un increment del pressupost aprovat.
8.000 metres de jardí hortofructícola
Així, encara caldrà esperar uns mesos per a veure acabat el condicionament dels més de 8.000 metres quadrats de solar de Jesuïtes, que s’adequarà com a jardí hortofructícola inspirat en l’horta de València, amb un contingut científic relacionat amb el Jardí Botànic i definit per la Universitat de València.
Continguda entre murs, es disposarà la vegetació pròpia dels cultius de l’horta —és a dir, arbres i plantes que envolten les alqueries— i la vegetació que forma les barreres que acompanyen els camins. El conjunt, tal com van explicar els seus promotors en la presentació del projecte, “facilitarà l’accessibilitat, fomentarà la biodiversitat, complementarà els horts didàctics del Jardí Botànic i disposarà d’espais per al descans i la reunió”. El nou jardí estarà connectat amb el jardí de les Hespèrides mitjançant una tàpia construïda amb tècniques tradicionals.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València
- La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València
- CCOO denuncia agressions físiques, verbals i sexuals a les treballadores d’una residència de Sagunt
- La consellera d’Educació descarta dimitir i cita els sindicats este divendres