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L’alcalde de Vilamarxant envia una carta a la Generalitat per a exigir avanços en la CV-50: “Sentim abandó institucional”
L’alcalde, Héctor Troyano, exigix concreció sobre el finançament i l’estat dels tràmits de la Ronda Oest davant de la creixent tensió social a Vilamarxant
La crisi de la CV-50 a Vilamarxant ha fet un pas institucional més. L’alcalde del municipi, Héctor Troyano, ha remés una carta formal a la Generalitat Valenciana en la qual exigix explicacions, concreció i un calendari real sobre el projecte de la Ronda Oest, una infraestructura considerada clau per a desviar el trànsit pesat del nucli urbà.
La missiva arriba en un moment de màxima tensió en el municipi, després del greu atropellament del passat 18 de maig en la CV-50 i en ple augment de la pressió veïnal pel trànsit constant de camions, que travessen diàriament el nucli urbà.
“Sensació d’abandó institucional difícilment justificable”
En la carta, l’alcalde advertix de la “preocupació creixent” per la “paralització i indefinició” del projecte de la Ronda Oest, una actuació llargament reclamada que, segons el consistori, és essencial per a millorar la seguretat viària, descongestionar el trànsit i afavorir el desenrotllament del municipi.
Troyano denuncia que la falta d’avanços i d’informació clara està generant una “sensació d’abandó institucional difícilment justificable”, especialment tractant-se d’una obra anunciada i compromesa en diverses ocasions.
Exigència de dades concretes i transparència
El document enviat a la Generalitat reclama informació detallada i verificable sobre diversos punts clau del projecte: la situació real del finançament, amb desglossament de dotació pressupostària, anualitats i grau d’execució; les causes concretes del retard, siguen administratives, tècniques o polítiques, i l’estat de tots els tràmits pendents, des de la redacció del projecte fins als informes ambientals o sectorials.
A més, l’alcalde exigix la publicació d’un calendari complet i realista que incloga terminis per a la finalització de tràmits, la licitació, l’inici de les obres i la seua duració estimada.
“No és acceptable la incertesa indefinida”
En la carta, Troyano subratlla que no és acceptable que una infraestructura d’esta rellevància continue en una situació d’incertesa prolongada. Segons l’alcalde, la ciutadania té dret a saber si hi ha un compromís real o si el projecte ha quedat paralitzat.
El document també advertix que, si no s’oferixen respostes clares ni avanços en un termini raonable, el consistori interpretarà una possible falta de voluntat política per a executar l’obra, la qual cosa podria derivar en l’exigència de responsabilitats.
Un conflicte que escala en plena tensió social
Esta comunicació institucional se suma al clima de malestar creixent a Vilamarxant, a on el trànsit de la CV-50 i la CV-370 continua travessant el nucli urbà amb més d’11.600 vehicles diaris, inclosos centenars de camions.
L’Ajuntament ja havia advertit que la situació és “insostenible” i que, si no hi ha avanços en setembre, el municipi podria iniciar mobilitzacions veïnals liderades fins i tot pel consistori mateix.
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