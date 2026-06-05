Sentència
Mompó s’alinea amb els festivals: “Admirem els esdeveniments que veiem en altres països i ens preguntem per què allí sí i ací no”
El president de la Diputació de València visita el muntatge del Festival de les Arts, que arranca esta vesprada
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha trencat files i s’ha posicionat del costat dels festivals que se celebren en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Contra la posició de l’alcaldessa de València, María José Catalá, que va advocar perquè no se celebrara cap esdeveniment musical allí després de la sentència judicial que va donar la raó als veïns de l’entorn per l’elevat soroll que generen, Mompó es desmarca i s’alinea amb el Festival de les Arts, l’única de les quatre cites musicals que ha decidit quedar-se en el recinte.
Mentres que dos d’estos es van traslladar a l’estadi Ciutat de València i el Bigsound va anunciar que es mouria a Torrent, el Festival de les Arts ha mantingut el pols fins al final i ha optat per mantindre la seua ubicació original malgrat els advertiments de l’Ajuntament que es mesuraran els paràmetres acústics per a complir la normativa municipal. Per a fer-ho, ha pres algunes mesures correctores amb la finalitat d’esmorteir l’impacte acústic i Mompó els ha mostrat tot el seu suport amb una visita al muntatge del festival, amb quatre escenaris i diverses zones d’oci.
“Moltes vegades admirem els grans esdeveniments musicals que veiem en altres països i ens preguntem per què allí sí i ací no. La resposta és senzilla: allí també hi ha gent que aposta, arrisca, invertix i es deixa la pell perquè ocórreguen les coses. Per això, vullc reconéixer el treball de l’organització del Festival de les Arts”, va escriure anit en la xarxa social X.
Amb el text, diverses fotografies visitant les diferents instal·lacions al costat dels promotors. “Hem pogut comprovar de primera mà el sobreesforç tècnic i econòmic, la capacitat d’adaptació i el treball d’un equip que, lluny de buscar excuses, ha decidit afrontar les dificultats i preparar una edició que tornarà a situar València en el circuit dels grans festivals europeus”, ha escrit en la mateixa entrada.
En les imatges, el president de la Diputació apareix amb els responsables de The Music Republic, la promotora liderada pels germans Toño i David Sánchez que organitza este festival i d’altres que tenen lloc a la Comunitat Valenciana, com el FIB, l’Arenal Sound o els mateixos Love the 90s i I Love Reggaeton. The Music Republic va ser també l’empresa a la qual l’anterior president de la Generalitat, Carlos Mazón, va adjudicar per més de 3 milions d’euros l’organització del festival Som de la Terreta per a commemorar el 9 d’Octubre. A més, formen part de l’associació Profest de grans festivals, als quals el projecte de pressupostos 2026 concedix 4 milions en diferents ajudes.
Mompó ha afirmat que, “lluny de buscar excuses”, s’ha decidit afrontar les dificultats, per la qual cosa qüestiona la resolució judicial que, si bé no prohibix la celebració de macroesdeveniments, sí que estipula que no es poden superar els 80 decibels, una xifra molt inferior a la que es projecta en un festival de música.
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