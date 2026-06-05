Confluència d’esquerres
Oltra i Rufián protagonitzaran un acte conjunt a València
L’aspirant a l’alcaldia i el dirigent d’ERC compartiran escenari el pròxim 19 de juny després de constants gestos d’acostament
Més llenya al foc en l’esquerra alternativa. Mónica Oltra i Gabriel Rufián, dos dels noms més mencionats en l’espai progressista, cada u en el seu àmbit electoral, compartiran escenari a València. L’aspirant a l’alcaldia del Cap i Casal i el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya en el Congrés protagonitzaran un acte conjunt el pròxim 19 de juny en el parc de Capçalera sota el títol “Espai de trobada”.
L’acte s’havia anat coent en les últimes setmanes. El guant li l’havia llançat el passat 9 d’abril Rufián a Oltra després d’una trobada amb Irene Montero. “Tant de bo puguem fer un altre acte amb una persona extraordinària com és Mónica Oltra”, va dir el dirigent d’ERC. Aquell missatge havia anat precedit de constants gestos de complicitat per part del portaveu d’ERC cap a la nova aspirant a l’Ajuntament de València.
De fet, quan es va conéixer l’arxivament de l’últim jutge que va realitzar la instrucció del seu cas, Rufián va tuitejar: “Torna ja, per favor”. Amb l’oficialització del pas avant fa setmanes, va escriure: “Alcaldessa”. I posteriorment es va mostrar “molt orgullós que Mónica Oltra haja fet un pas avant i haja dit ‘ací estic jo, amb tot el que m’ha passat’”. Prèviament la mateixa Oltra havia mostrat la seua sintonia amb Rufián, de qui, davant del seu intent d’agitar l’ambient progressista, va dir: “Últimament em pareix bé tot el que fa, és l’únic que se n’ix del motle”.
La cita arribarà després dels moviments en Compromís per a nomenar Oltra oficialment com a candidata de la coalició a l’Ajuntament de València per a les eleccions del pròxim any. Així la va designar l’executiva dimecres passat a l’espera d’una assemblea que la ratifique. Eixe pas formal ha rebaixat la tensió interna en la coalició, encara que en el cartell difós per xarxes socials no apareixen els logotips ni de Compromís ni d’ERC. Això sí, fonts de l’entorn de l’exvicepresidenta expliquen que hi havia gent de Compromís en l’organització de l’acte.
Altres actes
Si la trobada serà la tercera parada de la ruta de Rufián amb referents de l’esquerra després de Montero i Emilio Delgado, de Més Madrid, per a Oltra serà un nou acte dins de la seua particular gira —sempre a València— amb personalitats de la societat civil, en què han participat polítics de renom. Va ser el cas, per exemple, de la seua trobada amb la primera dama del Brasil, Janja da Silva, acte en què va coincidir amb Montero i la ministra de Joventut, Sira Rego, d’Izquierda Unida. També va estar amb el ministre de Sumar Pablo Bustinduy visitant Orriols.
Entre les pistes que dona el cartell, i a falta de veure com es verbalitzen les declaracions in situ, destaca el títol de l’esdeveniment: “Espai de trobada”. Oltra ha apel·lat a la necessitat de llançar un front comú no només de les esquerres, sinó també amb els moviments socials per a disputar l’ajuntament; d’ací la seua crida a exercir de “punt de trobada”. No obstant això, este és també un punt de fricció amb la part de Més, el partit majoritari de Compromís, que dubta del nivell d’obertura i com empastar eixa idea.
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