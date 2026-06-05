Ple del Consell
Pérez Llorca recol·loca al capdavant de l’Ivace Santiago Lumbreras, escuder de Mazón
L’ex-secretari autonòmic de Transparència va deixar el Consell després de l’arribada del nou president i estava d’assessor en l’FVMP
El seu retorn de la mà de la consellera Marian Cano, amb un salari de 66.000 euros, culmina la continuïtat de quasi tot el nucli dur de l’expresident
Santiago Lumbreras va ser durant els dos anys i mig de mandat de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat un dels seus col·laboradors més fidels. El càrrec oficial era el de secretari autonòmic de Transparència, però la seua influència en el cap del Consell anava més enllà de les responsabilitats de l’organigrama i formava part del seu nucli dur. L’arribada de Juanfran Pérez Llorca el va traure de l’executiu autonòmic, una eixida que ha durat sis mesos, fins a este divendres.
Lumbreras torna al Govern valencià com a nou director general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, l’Ivace. Així ho ha aprovat el ple del Consell d’este divendres, celebrat en l’Albufera, a proposta de la Conselleria d’Indústria que dirigix Marian Cano, pota negra dins del PP d’Alacant del qual procedixen tant Mazón com Pérez Llorca, que recupera així una de les persones d’absoluta confiança del seu predecessor.
Lumbreras, periodista de formació i la carrera del qual ha estat vinculada quasi sempre a la comunicació, més enllà de la proximitat amb Carlos Mazón en els últims anys, aterra ara en un lloc de perfil més tècnic, encarregat de l’impuls de la competitivitat industrial. Està dotat amb 66.000 euros de salari brut anual.
El nomenament de Lumbreras suposa que el PPCV perda un dels 11 assessors que té el partit dins de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Esta institució, governada pels populars a través de l’alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, havia sigut la seua destinació per part de la formació conservadora després de deixar el Consell. El PPCV el va incorporar com a “assessor” dins del grup que té la formació en este organisme a raó de 32.804 euros anuals.
Lumbreras ha sigut un dels càrrecs més pròxims a Mazón en els dos anys i mig al capdavant del Consell. Ha format part del seu nucli dur al Palau com a secretari autonòmic de Transparència, fins al punt que el seu relleu per part de Llorca també va suposar la seua eixida de l’executiu autonòmic. “Una i mil vegades més tornaria a fer-ho tot de la mateixa manera al teu costat”, va escriure l’ex-alt càrrec en el seu comiat.
Altres càrrecs
El seu retorn al Consell suposa que només un dels càrrecs considerats dins del “nucli dur” de Mazón al Palau s’haja quedat fora de l’organigrama governamental després de l’arribada de Llorca: l’excap de gabinet i ex-secretari autonòmic José Manuel Cuenca. El seu sou, però, depén de la Generalitat, al ser un dels assessors dins de l’oficina de l’expresident que va habilitar Mazón després de deixar la seua responsabilitat al capdavant del Govern valencià.
Curiosament, Mazón té disponible encara una plaça d’assessor dins de la seua oficina. Potser per això va sorprendre el moviment de situar-lo en l’FVMP com a eventual, una plaça d’assessor amb un salari de segona categoria que els grans partits solen utilitzar per a col·locar càrrecs despenjats o per a proveir de personal el partit en altres administracions.
El nou cap del Consell sí que va mantindre en el seu equip altres pesos pesants de l’executiu anterior, encara que els va traure de Presidència. Va ser el cas de Cayetano García (ara secretari autonòmic en Hisenda) o de Francisco González, director de Comunicació amb Mazón i ara en l’Àrea de Promoció Institucional. També ha mantingut la cap de premsa de l’expresident, Maite Gómez (ara assessora dins de Presidència), i Josep Lanuza, que continua com a assessor del PPCV però amb accés directe al Palau.
Tots ells, llevat de Lumbreras, han desfilat pel jutjat de Catarroja per a declarar com a testimonis davant de la jutgessa per les seues converses amb Mazón durant el dia de la dana.
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