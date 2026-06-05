Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
L’objectiu serà unir la tradició i l’orgull de 167 anys d’història amb l’avantguarda
Rafael Aznar Garrigues ha sigut nomenat president de la Reial Societat Valenciana d’Agricultura i Esports, més coneguda com a Casino d’Agricultura, que inicia, així, una nova etapa “des de l’orgull d’una trajectòria de 167 anys d’història, i amb la voluntat decidida de continuar sent una institució útil, oberta i plenament connectada amb la societat actual”, segons ha manifestat Aznar després del nomenament. En la nova junta directiva, juntament amb l’expresident de l’Autoritat Portuària de València (APV), figuren Iván Álvarez de Toledo y Gómez-Trénor (comte de la Ventosa), Carlos de Vargas y Gómez-Pantoja, Felisa Alcántara Barbany, Gracia Burdeos Andreu, Isidro Niñerola Giménez, Cristóbal Aguado Laza, Patricia García-Guzmán García, Begoña Puigmoltó Lassala, Susana Lozano Miralles, Mayrén Beneyto Jiménez de Laiglesia, Luis Alonso Stuyck (baró d’Almiserat), Francisco Martínez Boluda, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Vicente Garrido Mayol, Alfonso Pascual de Miguel, Javier Gómez-Trénor Vergés, Agnès Noguera Borel i Vicente Ruiz Baixauli, entre altres consellers que ajudaran en les seues tasques al nou president i representaran el Casino.
La nova junta incorpora perfils representatius de la València actual: empresa, emprenedoria, cultura, universitat, professions liberals i societat civil organitzada. Esta diversitat enfortix la vocació històrica del Casino com a institució de referència i com a observatori atent als canvis socials, econòmics i culturals del nostre temps.
Hereus d’una tradició
Hereus d’una tradició nascuda a l’abric de la Il·lustració i de l’impuls transformador de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País, la nova junta assumix la responsabilitat de custodiar un llegat que ha acompanyat l’evolució de València generació rere generació. Un llegat construït des dels valors de l’esforç, la cultura, el diàleg i el compromís amb el bé comú.
L’agricultura, com a sector primari, ha sigut històricament l’eix vertebrador d’esta institució, i l’ha convertida en punt de trobada entre iniciativa econòmica, pensament il·lustrat i vocació de servici públic. Al llarg del temps, el Casino ha sabut integrar representants del món empresarial, acadèmic, professional, esportiu i cultural, reflectint sempre el dinamisme d’una societat en permanent transformació.
Suscríbete para seguir leyendo
- Els 300 càrrecs directius ja dimitits no fan marxa arrere: “Així no podem continuar”
- Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València
- La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València
- CCOO denuncia agressions físiques, verbals i sexuals a les treballadores d’una residència de Sagunt
- La consellera d’Educació descarta dimitir i cita els sindicats este divendres