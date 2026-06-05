Surne Bilbao - València Basket: horari i televisió del segon partit dels quarts de final de la Lliga Endesa
L’eliminatòria al millor de tres viatja a terres basques amb avantatge 1-0 per a l’equip de Pedro Martínez
La patida victòria contra el Surne Bilbao dimecres passat en el Roig Arena ha deixat el València Basket davant de l’oportunitat de tancar el seu pas a la semifinal del play-off de la Lliga Endesa este divendres, en la seua visita a Miribilla. El 92,7 % de les eliminatòries a tres partits de quarts que han començat amb 1-0 se les ha acabat emportant l’equip que tenia el factor pista a favor, però els taronja no es fien d’un Surne Bilbao que els ha creat problemes en els últims precedents.
Dins de la tercera eliminatòria de quarts de final del play-off ACB que enfronta estos dos equips, el València Basket visita el Bilbao Arena per quarta ocasió en una posttemporada. Després d’aconseguir la primera victòria com a local contra este rival en un partit de play-off, l’equip taronja tractarà de mantindre la seua bona dinàmica com a visitant en esta pista en la segona fase de la temporada. Va caure eliminat en quarts en la seua primera visita en la campanya 2010-11, encara que va aconseguir traure dos victòries a Miribilla (75-91 i 70-71) amb el factor pista en contra per a segellar el bitllet a semifinals a Bilbao en la 2014-15.
Horari i a on veure el Surne Bilbao - València Basket
El segon partit d’este xoc entre valencians i bascos està fixat per a este divendres 5 de juny, a les 19:00 hores, amb el Surne Bilbao Basket com a local. La retransmissió figura en DAZN, Movistar Plus+ i Orange.
Si l’eliminatòria arriba a un tercer encontre, el partit decisiu es disputarà diumenge 7 de juny, a les 18:00 hores, una altra vegada amb el València Basket com a local, i també apareix programat en DAZN, Movistar Plus+ i Orange.
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