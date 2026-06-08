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Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2

S’ha recuperat la circulació per una sola via entre Silla i Benifaió en la línia C2 a les 9:15 hores

Nombrosos viatgers abarroten les estacions davant de la falta de servici

Viatgers concentrats en l’esplanada enfront de l’estació de trens d’Algemesí

Viatgers concentrats en l’esplanada enfront de l’estació de trens d’Algemesí / Levante-EMV

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Teresa Juan-Mompó

Alzira

Una falta de tensió en la catenària detectada a les 5 hores entre Silla i Benifaió està generant retards d’entre 15 i 60 minuts en el trànsit ferroviari en les línies C1 i C2, que connecten la Ribera, la Safor, la Costera i l’Horta Sud amb la ciutat de València. Nombrosos viatgers s’han concentrat en les estacions i en els espais pròxims a l’espera de la recuperació del servici en una jornada més de fallades en la circulació que indigna els usuaris. L’avaria ha obligat a suspendre la circulació des de les 5:20 fins a les 6:39 hores en les línies C1 i C2 de Rodalies, d’acord amb la informació facilitada per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).

A partir de les 9:15 hores s’ha recuperat la circulació per una sola via entre Silla i Benifaió de la línia C2 València-Xàtiva-Moixent i s’ha normalitzat el trànsit ferroviari en la línia C1 València-Gandia, segons han informat fonts de Renfe.

S’ha activat un pla alternatiu per carretera entre Algemesí i Silla a partir de les 7:23 hores que s’ha anul·lat cap a les 10:30 hores al reprendre’s el trànsit ferroviari en les dos línies afectades. A primeres hores, els retards acumulats en la C2 han sigut de fins a 50 minuts, d’acord amb els avisos realitzats en el canal de Rodalies, que també alertaven de combois detinguts a Algemesí, davant de la impossibilitat d’avançar, o del retorn dels trens a l’Alcúdia o Xàtiva, perquè “no hi ha circulació cap a València”, d’acord amb els canals de difusió. De fet, l’esplanada de l’estació d’Algemesí ha concentrat centenars de persones cap a les 9 hores a l’espera de l’arribada dels autobusos per a traslladar-se fins a Silla.

Des d’Adif s’informa que s’està “treballant per a la resolució completa de l’afectació a la catenària i normalitzar el servici”. La fallada en la catenària també ha afectat un tren de llarga distància Euromed (Alacant-Barcelona) i un tren de mitjana distància (València-Múrcia), amb retards mitjans de 90 minuts, d’acord amb la informació facilitada per Renfe. Així mateix, s’ha vist afectat el tren de les 9 hores entre Castelló de la Plana i València, en la línia C6, perquè els retards han impedit que els combois de la C2 hagen pogut utilitzar-se per a fer este trajecte.

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Al tancament d’esta informació, els avisos de Rodalies comuniquen que els retards mitjans són de 60 minuts en la línia C2 i de 15 minuts en la C1.

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Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2

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