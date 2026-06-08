Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
S’ha recuperat la circulació per una sola via entre Silla i Benifaió en la línia C2 a les 9:15 hores
Nombrosos viatgers abarroten les estacions davant de la falta de servici
Una falta de tensió en la catenària detectada a les 5 hores entre Silla i Benifaió està generant retards d’entre 15 i 60 minuts en el trànsit ferroviari en les línies C1 i C2, que connecten la Ribera, la Safor, la Costera i l’Horta Sud amb la ciutat de València. Nombrosos viatgers s’han concentrat en les estacions i en els espais pròxims a l’espera de la recuperació del servici en una jornada més de fallades en la circulació que indigna els usuaris. L’avaria ha obligat a suspendre la circulació des de les 5:20 fins a les 6:39 hores en les línies C1 i C2 de Rodalies, d’acord amb la informació facilitada per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).
A partir de les 9:15 hores s’ha recuperat la circulació per una sola via entre Silla i Benifaió de la línia C2 València-Xàtiva-Moixent i s’ha normalitzat el trànsit ferroviari en la línia C1 València-Gandia, segons han informat fonts de Renfe.
S’ha activat un pla alternatiu per carretera entre Algemesí i Silla a partir de les 7:23 hores que s’ha anul·lat cap a les 10:30 hores al reprendre’s el trànsit ferroviari en les dos línies afectades. A primeres hores, els retards acumulats en la C2 han sigut de fins a 50 minuts, d’acord amb els avisos realitzats en el canal de Rodalies, que també alertaven de combois detinguts a Algemesí, davant de la impossibilitat d’avançar, o del retorn dels trens a l’Alcúdia o Xàtiva, perquè “no hi ha circulació cap a València”, d’acord amb els canals de difusió. De fet, l’esplanada de l’estació d’Algemesí ha concentrat centenars de persones cap a les 9 hores a l’espera de l’arribada dels autobusos per a traslladar-se fins a Silla.
Des d’Adif s’informa que s’està “treballant per a la resolució completa de l’afectació a la catenària i normalitzar el servici”. La fallada en la catenària també ha afectat un tren de llarga distància Euromed (Alacant-Barcelona) i un tren de mitjana distància (València-Múrcia), amb retards mitjans de 90 minuts, d’acord amb la informació facilitada per Renfe. Així mateix, s’ha vist afectat el tren de les 9 hores entre Castelló de la Plana i València, en la línia C6, perquè els retards han impedit que els combois de la C2 hagen pogut utilitzar-se per a fer este trajecte.
Al tancament d’esta informació, els avisos de Rodalies comuniquen que els retards mitjans són de 60 minuts en la línia C2 i de 15 minuts en la C1.
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