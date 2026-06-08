Barx aconseguix que la processó en honor a la Divina Pastora siga declarada festa d’interés turístic local
La Germandat de la Divina Pastora, que celebra el seu 25é aniversari, ha treballat per a aconseguir este reconeixement que realça la tradició local
Barx està de celebració. La Processó de la Divina Pastora ha sigut declarada oficialment festa d’interés turístic local. Com va avançar Levante-EMV, la Germandat de la Divina Pastora, que enguany celebra el seu 25é aniversari, feia mesos que treballava per a fer realitat este reconeixement. De fet, la mateixa presidenta, Andrea Muñoz, reconeixia que es tracta d’una processó “singular”, ja que la imatge de la patrona “es deté davant de cada una de les cases dels veïns i veïnes de la localitat per a atendre les peticions o les ofrenes dels residents”.
Ara, la Generalitat Valenciana ha distingit esta festivitat en honor a la Divina Pastora. Concretament, l’ofrena floral i la processó a la patrona de Barx se celebren cada any durant les festes d’agost. Esta tradició es remunta a 1898, quan va nàixer com a agraïment a la protectora pel retorn amb vida de veïns de Barx després de les guerres colonials de Cuba i Filipines.
Al final de la processó, sant Miquel, patró del municipi, i la Divina Pastora es troben envoltats pels veïns del poble, en un emotiu tancament en el qual s’encenen coets d’eixida sense detonació final, en homenatge a les ànimes dels difunts, per a cobrir la nit de llum i espurnes.
La localitat ha rebut recentment esta declaració, que el consistori celebra com “una gran notícia”, ja que, com arrepleguen en un comunicat, “fa valdre la nostra tradició més estimada i destaca la importància que té per a tot el nostre municipi”.
L’Ajuntament reivindica que es tracta d’“un reconeixement a la història que hem cuidat entre totes les persones, de generació en generació”.
El secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, s’ha desplaçat recentment a la localitat per a celebrar este nomenament que comporta que Barx “siga més conegut i valorat” al costat de l’alcaldessa, Ester Vidal, i el regidor Javier Cabanilles.
Celebració
La Divina Pastora no només compta amb la seua processó durant les festes patronals, sinó que la localitat també celebra una jornada durant les festes de Setmana Santa i Pasqua amb una completa programació.
La festivitat comença a les 7:30 hores amb una despertà, seguida del tradicional esmorzar popular. A les 12:00 hores se celebra la missa, després de la qual té lloc una romeria pels carrers del municipi. La jornada conclou amb un dinar de germanor en la Casa de la Cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
- Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
- Les claus de la quarta setmana de la vaga indefinida de professors a València
- La Policia inicia el procés per a obrir expedient disciplinari a l’agent que va agredir a la docent en la Conselleria
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València
- CCOO denuncia agressions físiques, verbals i sexuals a les treballadores d’una residència de Sagunt