Cultura
Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
La comunitat de veïns va presentar dilluns un escrit en el qual apuntava fins a la comissió de sis delictes si no es cancel·lava el festival, que va acabar celebrant-se incomplint les limitacions de soroll
La cancel·lació del Festival de les Arts en la seua segona jornada podria no haver tancat el conflicte entre les administracions, els promotors i una comunitat de veïns des que el mes de març es va dictar la sentència que obligava a garantir el descans veïnal. Quatre dies abans de la celebració del festival, la comunitat va amenaçar l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, responsable de la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb accions judicials, fins i tot penals, en el cas que arribara a celebrar-se l’esdeveniment, com finalment va acabar passant.
L’escrit, firmat dilluns pel bufet d’advocats contractat per veïns de l’avinguda Professor López Piñero, donava 48 hores per a cancel·lar el festival. Concretament, per a acordar “les mesures precises perquè no es realitzen estes activitats contaminants, ja que la seua ubicació actual és incompatible amb l’ús residencial de l’àrea de què es tracta, ús que és preferent”. No obstant això, les administracions no només no van frenar el festival en el termini donat pels veïns, sinó que este va arribar a celebrar-se divendres incomplint les limitacions de soroll per a acabar sent cancel·lat l’endemà. Per això, es desconeix si finalment els representats pel despatx jurídic han materialitzat la seua amenaça.
El requeriment es definia com un “últim intent”, segons diu el document al qual ha tingut accés Levante-EMV, però en realitat es tractava d’un advertiment tant als responsables municipals com autonòmics perquè no al·legaren més tard “desconeixement” dels possibles delictes en els quals s’hauria incorregut. “No hi ha dubte del coneixement per part dels requerits del perjuí que ocasiona la inactivitat i la tolerància de les activitats contaminants”, expressava l’escrit, que apuntava fins a sis delictes “atesa la reiteració de l’activitat denunciada” i “el cas omís a les resolucions judicials i a requeriments previs”: el de desobediència greu a l’autoritat, el delicte contra el medi ambient, la prevaricació ambiental, delictes de lesions i coaccions i el d’omissió d’impedir altres delictes.
L’escrit insistia que l’espectacle no tenia “títol municipal habilitant” i que no s’havia tingut en compte els veïns com a interessats ni se’ls havia donat tràmit d’audiència en cap procediment municipal d’autorització, la qual cosa suposava la “indefensió” de la comunitat veïnal i, per tant, segons el parer dels advocats, “només” procedia “ordenar la suspensió dels espectacles públics” dels dies 5 i 6 de juny. A més, el bufet recordava la sentència de març, basada en dades pericials que havien acreditat que esdeveniments com el Big Sound Festival i concerts, així com la discoteca Umbracle, havien generat nivells de soroll inacceptables de fins a 80 decibels, superant “amb escreix els llindars màxims permesos (45 dBA nocturns)”, i recordava que la competència en el control de soroll és de l’Ajuntament.
Finalment, l’esdeveniment es va arribar a celebrar divendres amb tots els seus concerts. Encara que el volum de les primeres actuacions va estar molt contingut, la qual cosa va provocar les sonores queixes del públic, al final de la nit el soroll va augmentar i, segons els tècnics municipals, va arribar a superar en 25 decibels el màxim permés. Així, la Ciutat de les Arts i les Ciències va obligar a la suspensió dissabte per haver incomplit el contracte que tenia amb els promotors i en el qual figurava que la vulneració de les limitacions de soroll comportaria la cancel·lació de l’esdeveniment.
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