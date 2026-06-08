Homenatge
Requena inaugura un mural en homenatge a Emilio Zorita en el centenari de la seua defunció
La iniciativa cultural promoguda per Santiago Salinas busca preservar la memòria del pedagog i acostar el patrimoni local
L’Ajuntament de Requena ha inaugurat un mural commemoratiu dedicat a Emilio Zorita amb motiu del centenari de la seua defunció. La iniciativa, impulsada per Santiago Salinas i la Regidoria de Cultura, té com a objectiu preservar i difondre la memòria d’una figura estretament lligada a la història educativa i social del municipi.
L’obra, realitzada per l’artista David Fernández, està situada en l’antiga escola Zorita, edifici que actualment alberga l’escola infantil que conserva el seu nom. D’esta manera, l’espai es convertix en un punt de trobada entre la història local, l’educació i l’art urbà.
Acosta el patrimoni històric de Requena
A més de retre homenatge a Emilio Zorita cent anys després de la seua mort, el mural contribuïx a acostar el patrimoni històric de Requena a la ciutadania mitjançant una proposta cultural accessible i visual, capaç de connectar amb veïns i veïnes de totes les edats.
Des del consistori destaquen que iniciatives com esta permeten fer valdre la història del municipi, mantindre viu el record dels qui van contribuir al seu desenrotllament i reforçar la identitat col·lectiva de la localitat.
L’Ajuntament ha volgut agrair especialment la labor de David Fernández, la intervenció artística del qual ajuda a acostar la memòria i el patrimoni de Requena a les generacions presents i futures.
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