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Trobada privada en la Nunciatura

Sánchez i el papa aprofundixen en migració i cooperació durant la seua reunió prèvia al discurs del Congrés

El president del Govern ha regalat al papa Lleó XIV un bonsai d’olivera espanyola per a recalcar un missatge “universal de pau, diàleg i entesa” compartit entre l’executiu i el Vaticà

En la Moncloa emmarquen la reunió en una seqüència de converses, iniciades ja amb telefonades l’any passat, i que en esta ocasió tindria un caràcter especial i protocol·lari per la visita del pontífex

El papa Lleó XIV i el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la seua trobada este dilluns en la Nunciatura Apostòlica de Madrid

El papa Lleó XIV i el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la seua trobada este dilluns en la Nunciatura Apostòlica de Madrid / SIMONE RISOLUTI / AFP

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Iván Gil

Madrid

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV han tingut ocasió d’aprofundir en qüestions que l’executiu ha posat en el centre de la seua agenda, com la migració i la cooperació internacional. Ho han fet durant una reunió privada en la seu de la Nunciatura Apostòlica de Madrid prèvia al discurs del pontífex en el Congrés, a on el cap de l’executiu també hi serà present juntament amb la resta de ministres del Govern quasi en ple, només a excepció d’Óscar Puente, de viatge a Luxemburg.

Sánchez ha arribat a la seu de la Nunciatura minuts abans de les 9:30 hores entre alguns esbroncs dels congregats en els voltants. La trobada ha sigut breu, de tot just mitja hora. El president del Govern ha regalat al papa Lleó XIV un bonsai d’olivera espanyola de 13 anys.

Es tracta d’una espècie, segons traslladen fonts de la Moncloa, “que fa segles que està arrelada en la història, la cultura i l’economia d’Espanya i que representa l’equilibri perfecte entre la tradició i la innovació, entre el respecte per les arrels històriques i l’adopció de l’avantguarda tecnològica”. S’ha volgut recalcar així un missatge “universal de pau, diàleg i entesa, uns valors compartits per Espanya i el Vaticà”.

El president del Govern ja va ser rebut en audiència al Vaticà fa menys de dos setmanes, en el marc de la preparació d’este viatge, mostrant sintonia en missatges relacionats amb la immigració o el multilateralisme i la regulació dels gegants tecnològics. Assumptes sobre els quals el cap de l’executiu tenia previst insistir durant esta breu trobada, amb el focus posat també en la cooperació internacional o l’agenda social.

En la Moncloa inscriuen esta trobada en una mena de continuació d’una conversa. Una seqüència de converses, puntualitzen, que s’hauria iniciat l’any passat a través de telefonades i que en esta ocasió s’acompanyaria a més del caràcter protocol·lari per la seua visita a Espanya. Una cosa que, apunten les mateixes fonts, ho faria més especial.

“Espanya continuarà apostant pel diàleg”

Després de la trobada, el president del Govern ha ratificat que “compartim el compromís de defendre el valor de les migracions i els drets de totes les persones”. En esta línia, ha avançat a través de la xarxa social X que “Espanya continuarà apostant pel diàleg, el multilateralisme i l’entesa entre els pobles” i ha qualificat la seua intervenció davant de les Corts Generals d’“històrica”.

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En un context de setge judicial al PSOE i al seu entorn, Sánchez ha apostat el protagonisme de la seua agenda durant estos dies en el viatge del papa a Espanya. A més dels actes previstos este dilluns a Madrid, el president del Govern s’ha sumat, durant els últims dies, als altres dos desplaçaments a Barcelona i les Canàries de Lleó XIV. A Barcelona, participarà en la missa que se celebrarà en la Sagrada Família, i a Gran Canària acompanyarà el papa en la trobada amb persones migrants, treballadors i voluntaris que els atenen en el moll del port d’Arguineguín.

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