Tribunals
Una tècnica de la CHX declara davant de la jutgessa de la dana que Emergències havia de consultar els cabals: “Qualsevol podia veure les dades”
“Si tots tenen les mateixes dades, el més normal és que no et telefonen llevat que vulguen algun aclariment”, ha declarat l’operadora de la CHX davant de la jutgessa de la dana
Els jutjats de Catarroja han acollit este dilluns la declaració d’una nova testimoni en la investigació de la dana. Una operadora de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha declarat davant de la jutgessa de la dana que en l’organisme de conca, aquell dia, estaven “confiats” que “tothom” estava avisat del creixement sobtat del cabal del barranc de Poio. “Eixes dades les pot veure qualsevol”, ha arribat a assenyalar en una part de l’interrogatori l’empleada de la CHX, operadora del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH).
La testifical de la tècnica resulta d’interés perquè ella era la responsable de validar les dades i facilitar la informació a altres organismes. Així, ha explicat que el sensor del Poio és un sensor de nivell les dades del qual, en la Confederació, es traduïxen a cabal. És quan se superen “determinats llindars” quan arriba a la sala un missatge. Les dades “no són automàtiques”, sinó que “cal validar-les”, atés que en molts casos “es produïxen errors”, ha assegurat segons fonts presencials de l’interrogatori.
Ho validaven ella i un hidròleg, però ha declarat que no estaven “constantment monitorant el barranc de Poio perquè vigilaven 25 pluviòmetres”. Així, va veure la sobtada crescuda quan estava revisant les dades, 25 minuts abans que finalment fora notificat —el temps habitual que es tarda en estos casos—. A les 18:43 hores va enviar un correu electrònic a totes les agències per a avisar de la crescuda, que ja multiplicava per deu el límit màxim que obliga l’organisme de conca a avisar. No obstant això, ha insistit que les dades les podia “veure qualsevol” perquè estaven en el portal web.
Així, ha defés l’existència d’una normativa interna des de 2015 segons la qual no és la Confederació la que ha de telefonar a Emergències, sinó limitar-se a enviar correus electrònics. “El centre de coordinació d’emergències no ens va telefonar en cap moment”, ha exposat en la seua declaració, com tampoc ho van fer altres com el Consorci de Bombers. “Ningú es va posar en contacte sobre la interpretació de la dada de les 18:43 h”, ha recalcat.
Amb tot, no li “va estranyar ni sorprendre”, perquè Emergències mai havia telefonat: “Si tots tenen les mateixes dades, el més normal és que no et telefonen llevat que vulguen algun aclariment”. No obstant això, ha apuntat que el centre d’emergències ha canviat la seua manera de treballar: “Sí que van telefonar els dies posteriors i en situacions posteriors a la dana, en altres alertes; sí que ens telefonen sovint”.
Així, ha explicat que en la Confederació estaven “confiats que estava tothom avisat, tots els mitjans i els ajuntaments, que estaven controlant el cabal”. Tampoc ningú de la CHX, el president de la qual, Miguel Polo, i altres tècnics estaven connectats al Cecopi, encara que entre les 18 i les 19 hores la reunió va estar suspesa. “Els mateixos números i dades que tenia jo, els tenien ells”, ha recalcat.
D’altra banda, ha admés que era “previsible” que “la pluja en capçalera acabaria arribant al barranc”, però ha remarcat que ells “no podien saber quant tardaria”. A més, ha recordat que en els barrancs de l’Horteta i Gallego, tributaris del Poio aigües avall i a on va començar a desbordar-se l’inusitat cabal, allí hi ha “escales que són visuals i que poden visibilitzar-les els bombers forestals”.
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