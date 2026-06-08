València Basket - Joventut: dates, horari i a on veure per televisió els partits de semifinals de la Lliga Endesa
El València Basket afronta contra l’Asisa Joventut una semifinal de la Lliga Endesa amb avantatge de camp, l’aval d’una temporada regular excel·lent i l’obligació de confirmar la seua candidatura al títol
Maria Bas
El València Basket ja coneix l’últim obstacle abans de la final de la Lliga Endesa. L’equip de Pedro Martínez s’enfrontarà a l’Asisa Joventut en una semifinal de play-off al millor de cinc partits que començarà este dimecres 10 de juny en el Roig Arena. L’eliminatòria creua el segon classificat de la fase regular amb el sext, però arriba carregada de matisos: els taronja han sigut l’únic cap de sèrie del seu costat del quadre que va fer valdre el factor pista, mentres que la Penya aterra a València després d’assaltar el Buesa Arena i deixar fora el Kosner Baskonia.
L’encreuament presenta dos camins molt distints cap a semifinals. València va resoldre per la via ràpida la seua sèrie de quarts contra el Surne Bilbao Basket, amb triomf ajustat en el primer duel, 83-80, i victòria més contundent a Miribilla, 71-88. Joventut, en canvi, va necessitar tres partits per a tombar el Baskonia: va perdre el primer 85-71, va reaccionar a Badalona amb un rotund 82-63 i va completar la sorpresa a domicili amb un 88-96 que li va donar la classificació.
Un València Basket de rècord ofensiu
El València Basket arriba a la sèrie amb números d’aspirant real al títol. En la fase regular va acabar segon, amb 25 victòries i 9 derrotes, els mateixos triomfs que el Baskonia i l’UCAM Múrcia, però amb millor diferencial. Les seues xifres parlen d’un equip dominant: 3.218 punts a favor, 2.829 en contra i un +389, el millor balanç anotador-defensiu dels equips que han arribat a estes semifinals.
La superioritat taronja també es reflectix en les estadístiques col·lectives de la Lliga Endesa. València lidera el campionat en valoració mitjana, amb 111,39 crèdits, en punts a favor, amb 94,14 per partit, en rebots, amb 40,17, i en assistències, amb 20,50. A més, és un dels equips que més castiga des del perímetre, amb 11,56 triples anotats per encontre, una amenaça que obliga qualsevol rival a defendre durant els 24 segons.
Joventut, l’amenaça que no es rendix
L’Asisa Joventut arriba com a sext classificat de la lliga regular, amb 22 victòries i 12 derrotes, 2.906 punts a favor, 2.766 en contra i un diferencial de +140. Són números menys brillants que els de València, però suficients per a retratar un equip competitiu, sòlid i amb una mescla perillosa de talent, ofici i atreviment.
La Penya no té el potencial ofensiu taronja, però sí arguments molt clars. En l’acumulat de la temporada Lliga Endesa, l’equip verd-i-negre fa una mitjana de 85,3 punts, 37,1 rebots, 17,5 assistències i 94,4 crèdits de valoració. El seu joc interior, amb Ante Tomic i Simon Birgander, oferix lectura, rebot i continuïtat, mentres que el perímetre guanya pes amb Cameron Hunt, Ludde Hakanson i, sobretot, Ricky Rubio.
Calendari, horaris i a on veure el València Basket-Joventut
Tots els horaris són peninsulars i estan subjectes a possibles modificacions, segons el calendari oficial de l’ACB. L’eliminatòria es disputarà al millor de cinc partits, amb format 2-2-1 i avantatge de camp per a València Basket.
- Partit 1. Dimecres 10 de juny 20:00 h València Basket - Asisa Joventut DAZN
- Partit 2. Divendres 12 de juny 20:00 h València Basket - Asisa Joventut DAZN
- Partit 3. Diumenge 14 de juny 20:00 h Asisa Joventut - València Basket DAZN
- Partit 4. Dimarts 16 de juny 20:00 h Asisa Joventut - València Basket DAZN
- Partit 5. Dijous 18 de juny 20:00 h València Basket - Asisa Joventut DAZN
L’ACB arreplega que DAZN emet tots els partits de la Lliga Endesa en directe i sota demanda, i la pròpia competició ha promocionat el play-off complet a través de la plataforma.
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