Innovació
València Digital Summit genera 26 milions d’impacte econòmic
L’esdeveniment creix amb força i l’ecosistema tecnològic valencià supera les 1.700 empreses i els 20.000 llocs de treball
L’última edició de València Digital Summit (VDS), celebrada l’octubre de 2025, va generar un impacte econòmic de 26 milions d’euros en l’economia valenciana. Així es desprén de l’informe presentat este dilluns per la firma auditora Ernst & Young (EY) al voltant de l’esdeveniment tecnològic internacional organitzat per Startup València amb el suport de l’Ajuntament, a través de l’estratègia municipal València Innovation Capital.
La xifra suposa un increment del 29 % respecte a l’edició anterior (20,3 milions d’euros) i reforça el paper de la trobada com a dinamitzador econòmic i com a plataforma estratègica per a atraure inversió, talent i projectes internacionals, segons destaquen els organitzadors.
La presentació de l’informe s’ha emmarcat en la trobada empresarial “València, capital d’innovació: lideratge, empresa i talent”, que ha comptat amb la participació de María José Catalá, alcaldessa de València; Juan Luis Hortelano, president de Startup València; Paula Llobet, regidora d’Innovació, i Nacho Mas, CEO de Startup València i València Digital Summit.
Col·laboració publicoprivada
María José Catalá ha defés el model de col·laboració publicoprivada perquè “demostra que la inversió pública, quan està ben orientada i es treballa bé amb el sector privat, genera retorn”. L’alcaldessa ha afirmat que “en només dos anys, amb una inversió municipal pròxima als 17 milions d’euros, hem aconseguit mobilitzar més de 61 milions associats a projectes d’innovació”. “L’ecosistema compta ja amb 1.700 empreses innovadores actives i sosté més de 20.000 llocs de treball qualificats. A més, la nostra estratègia València Innovation Capital ha multiplicat per quasi cinc els fons europeus d’innovació que gestiona”, ha conclòs.
Dinamització de sectors clau
Per la seua banda, Juan Luis Hortelano, president de Startup València, ha assenyalat “la capacitat de VDS per a dinamitzar sectors clau, atraure talent i capital global i impulsar la competitivitat del teixit empresarial”. “L’última edició de VDS va marcar una nova fita en la trajectòria de l’esdeveniment tecnològic internacional, fet que reforça el seu paper com a plataforma estratègica per a connectar innovació, inversió i creixement econòmic amb impacte real a la Comunitat Valenciana”, ha afirmat.
L’informe d’EY desglossa l’impacte econòmic total en 1,9 milions d’euros d’impacte directe, 19,8 milions d’euros d’impacte indirecte i 4,4 milions d’euros d’impacte induït. En termes de contribució al producte interior brut, VDS 2025 va generar un impacte superior a 11,6 milions d’euros i un retorn de la inversió multiplicat per 14. En impacte agregat, l’esdeveniment va generar 2.119 euros per assistent i va contribuir a generar l’equivalent a més de 2.209 llocs de treball mensuals a temps complet, d’acord amb la metodologia aplicada en l’estudi.
Capacitat de connexió internacional
L’edició de València Digital Summit de 2025 va reunir més de 3.000 empreses emergents, enfront de les 2.500 participants en 2024, la qual cosa confirma un creixement sostingut del 20 % en la base emprenedora de l’esdeveniment tecnològic internacional. Segons l’estudi, les start-ups assistents preveuen captar més de 560 milions d’euros en finançament com a resultat de les connexions generades durant la trobada, dels quals més de 50 milions d’euros s’estimen directament vinculats a oportunitats sorgides en esta edició.
La novena edició se celebrarà els dies 21 i 22 d’octubre de 2026 en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i preveu reunir més de 12.000 professionals de més de 120 països, 3.000 start-ups, 1.500 corporacions i 800 inversors amb més de 300.000 milions d’euros en actius sota gestió.
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