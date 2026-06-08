Automoció
Volkswagen prova la maquinària de la gigafactoria de Sagunt a la Xina per a accelerar-ne l’arrancada
La planta valenciana començarà la producció de cel·les de liti-fosfat de ferro abans que acabe l’any per a la nova família d’elèctrics urbans econòmics que fabrica a Martorell i Landaben
Volkswagen prova i calibra a la Xina la maquinària de la gigafactoria de bateries de PowerCo per a accelerar la producció de la planta. La gigafactoria valenciana és bessona de la de Salzgitter, que va arrancar la producció el mes de desembre, i ha comprovat que és millor provar les màquines en el país asiàtic per a acurtar els terminis. La planta valenciana començarà a produir cel·les de liti-fosfat de ferro abans que acabe l’any.
Les cel·les valencianes seran per a la nova família d’elèctrics urbans barats que Volkswagen fabricarà en la planta barcelonina de Martorell i la navarresa de Landaben. La setmana passada va arrancar la producció de l’ID.Polo i el Cupra Raval a Martorell. Els primers vehicles equipen de moment cel·les procedents de la Xina.
La planta valenciana produirà bateries de liti-fosfat de ferro (LFP). Són les més barates, segures i duradores. La seua autonomia sol durar entre els 300 i els 450 quilòmetres. Els portaran els cotxes que la companyia produirà en les seues dos plantes espanyoles i els de la factoria portuguesa de Palmela (al costat de Setúbal), a on fabricarà a partir de 2027 l’ID.1 (el model més xicotet de tots els elèctrics de Volkswagen).
2.200 milions invertits
La companyia ha mobilitzat de moment una inversió de 2.200 milions d’euros a Sagunt. Fins a la planta valenciana han arribat cinc-cents contenidors amb l’equip de producció i en total en són 4.000. Els treballs estan ara centrats en les sales blanques, que són el centre neuràlgic de la producció de bateries. Són estades hermèticament tancades amb un control extrem de les condicions d’humitat i neteja.
Qualsevol bri de pols o canvi brusc en les condicions d’humitat i temperatura pot ocasionar pèrdues en la producció. Per a evitar eixes pèrdues i accelerar la producció és essencial que l’equip estiga calibrat. Per això, Volkswagen ha decidit provar les màquines a la Xina (que és d’on procedixen) perquè tot estiga rodat. En la planta alemanya de Salzgitter no es va fer així i la multinacional ha aprés que és millor provar-ho tot a la Xina abans del muntatge de la maquinària a Europa.
55.000 cel·les al dia
La planta valenciana tindrà, una vegada estiga conclosa la primera fase, una capacitat de producció de 55.000 cel·les al dia. Els urbans elèctrics del grup Volkswagen equipen entre 97 i 110 cel·les, per la qual cosa cada dia la gigafactoria de Sagunt produirà piles per a 560 cotxes.
La gigafactoria té col·locada la producció per a la seua primera fase amb les comandes de Martorell, Landaben i Palmela. Oliver Blume, CEO del grup Volkswagen, va assenyalar la setmana passada durant l’arrancada de la producció a Barcelona: “El nostre objectiu és accelerar l’impuls de l’electrificació a Europa. Estem invertint milers de milions per a convertir Espanya en un hub de l’electromobilitat, i estem deixant una cosa molt clara: encara que la competència global s’intensifica, creiem en el nostre mercat local, Europa; la nostra família de cotxes elèctrics urbans serà d’Europa i per a Europa”.
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