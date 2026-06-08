Xàtiva acull la presentació del llibre de Rafa Xambó sobre Guillem Agulló
L’acte tindrà lloc el pròxim 11 de juny en la Casa de Cultura i comptarà amb la participació de l’autor; el regidor de Cultura, Alfred Boluda; l’escriptor Toni Cucarella i l’advocada Maria Josep Martínez
Xàtiva acollirà este dijous 11 de juny, a les 19:00 hores, la presentació del llibre L’assassinat de Guillem: mentides, feixistes i togues, una obra de l’escriptor i sociòleg Rafa Xambó que aprofundix en el cas de Guillem Agulló i en els mecanismes polítics, judicials i mediàtics que van envoltar el seu assassinat.
L’acte, organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva i l’editorial Rebel, comptarà amb la participació de l’autor del llibre, Rafa Xambó; del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva, Alfred Boluda; de l’escriptor xativí Toni Cucarella i de l’advocada Maria Josep Martínez. Tindrà lloc en la Casa de Cultura (carrer Montcada, 9) i l’entrada serà lliure fins a completar l’aforament.
L’obra oferix una anàlisi documentada i crítica dels esdeveniments posteriors a l’assassinat de Guillem Agulló, convertit amb el pas del temps en un símbol de la lluita per la llibertat, la democràcia i la memòria col·lectiva. El llibre posa el focus en la importància de la denúncia pública i del coneixement com a ferramentes per a desemmascarar les tergiversacions de la realitat impulsades des de determinats àmbits de poder. Al mateix temps, reivindica la capacitat de la societat valenciana per a preservar la memòria i impedir que l’oblit s’impose sobre la veritat.
Rafa Xambó és sociòleg, escriptor i professor honorari del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, del qual va ser director entre 2003 i 2006. Ha format part de diversos òrgans de govern i assessorament de la radiotelevisió pública valenciana i ha desenrotllat una extensa trajectòria com a investigador, divulgador i articulista en mitjans de comunicació. A més de nombroses publicacions acadèmiques, és autor d’obres literàries i assagístiques que combinen l’anàlisi social amb la reflexió personal.
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