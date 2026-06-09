Pla Obert
La Diputació de València destina 500.000 euros a fer costat a 30 mancomunitats en 2026
La vicepresidenta Natàlia Enguix destaca l’ampliació de la partida inversora de huit a deu milions d’euros per a estes entitats comarcals
La Diputació de València ha publicat el seu Pla de suport econòmic a les mancomunitats 2026, amb una dotació de 500.000 euros que es repartiran 30 entitats de les 15 comarques valencianes. Un any més, el PMAN complementa els 10 milions d’euros per a inversió de què disposen les mancomunitats en el Pla Obert, amb aportacions econòmiques que poden destinar-se a gasto corrent. “Estes entitats impulsen l’equilibri i la vertebració territorial de les nostres comarques i són bàsiques per a la Diputació”, assenyala la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix.
En paraules d’Enguix, “creiem fermament en la comarcalització, i la prova que esta aposta és real i no només una intenció és que hem ampliat la partida per a les mancomunitats en el gran programa inversor de la Diputació, al passar de huit a deu milions, i estem desenrotllant un projecte d’oficines comarcals per a acostar tots els servicis que presta la institució al territori, per a estar més a prop dels ajuntaments i de les mancomunitats i facilitar-los la gestió”.
Per a gastos corrents
El PMAN complementa eixes ajudes per a inversió que estan sol·licitant les mancomunitats des de l’inici de la legislatura. I ho fa assignant quantitats anuals perquè estes entitats puguen destinar-les a gasto corrent. “No es tracta només d’injectar diners a les mancomunitats”, apunta la responsable provincial de Cooperació, sinó d’“implicar-les en el desenrotllament de les nostres comarques, amb recursos econòmics i posant a la seua disposició l’assessorament de la Diputació, que compta amb elles en les reunions tècniques que organitzem per a fer-les partícipes de la gestió juntament amb els ajuntaments”.
30 mancomunitats, 15 comarques
Les ajudes del PMAN d’enguany oscil·len entre els 69.000 euros que rep la Mancomunitat de l’Horta Sud, que representa 20 municipis, i els 6.260 euros que corresponen a la Mancomunitat de Servicis Socials de la Font de la Figuera, Montesa i Fontanars dels Alforins. La mancomunitat amb més municipis representats és la de la Ribera Alta, amb 35 ajuntaments que es repartiran 46.700 euros, seguida de la Vall d’Albaida i els seus 34 municipis, amb 34.700 euros.
Per comarques, la Ribera Alta i Baixa són les que compten amb més entitats supramunicipals, en conjunt, en el llistat d’ajudes provincials publicat pel BOP. A més de les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, trobem la d’Albalat de la Ribera-Polinyà del Xúquer; la de proveïment d’aigües i altres servicis que formen Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent; la del Marquesat, la de Vall dels Alcalans i la Comuna, que s’articula entorn dels servicis de benestar social de l’Énova, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Senyera i Castelló.
A l’Horta reben ajuda les mancomunitats de l’Horta Nord i l’Horta Sud, al costat de les de Barrio del Cristo i el Carraixet. A la Vall d’Albaida, a més de la mancomunitat que porta el nom de la comarca, entren en el pla les de Serveis Socials AMABS i Porta de la Vall. També compta amb tres entitats subvencionades la Costera: la Mancomunitat Ombria de la Serra Requena que constituïxen el Genovés, Barxeta i Llocnou d’en Fenollet, i dos compartides amb comarques veïnes, cas de la Costera-la Canal i la que formen la Font de la Figuera, Montesa i Fontanars dels Alforins.
El llistat d’entitats subvencionades el completen Alto Turia i La Serranía, a la Serrania; El Tejo i Tierra del Vino, a la Plana d’Utiel-Requena; la Baronia i les Valls, al Camp de Morvedre; la Valldigna i la Safor en la comarca que porta este últim nom; i les mancomunitats Hoya de Buñol-Chiva, Ayora-Cofrentes, Rincón de Ademuz, Camp del Túria i la Canal de Navarrés.
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