Èxit de participació en la XII Marató de Donació de Sang de Prensa Ibérica a València
El MUVIM va ser testimoni, ahir, de la solidaritat dels valencians amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana
Eduardo Enric
El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, el MUVIM, es va convertir, ahir, en l’epicentre de la solidaritat de desenes de veïns i veïnes de València, que es van acostar a la Sala Gregori Maians per a participar en una cita solidària organitzada, un any més, per Prensa Ibérica a València (Levante TV, Levante-EMV i Superdeporte), en col·laboració amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
El personal sanitari del Centre de Transfusió va desplegar tots els seus mitjans per a atendre els més de cent donants que, des de les 9:30 h i fins a les 20:30 h, van passar per la Sala Gregori Maians, en una cita que, any rere any, demostra la importància d’este gest solidari.
Levante TV va estar present en la XII Marató de Donació de Sang a través del seu magazín Levante en directe. Pel programa televisiu, que s’emet de dilluns a divendres, de 14:00 a 14:30 h, va passar la directora del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Cristina Arbona va destacar la solidaritat dels valencians:
“El lema d’enguany és preciós: una gota d’humanitat. Esperem que aquelles persones que ja són donants se’n recorden que han de donar eixa gota, que significa molt. Significa que tots hem de col·laborar en un acte que és absolutament necessari, com és la donació de sang, perquè la sang no es pot fabricar i els pacients la continuen necessitant en els hospitals”.
La directora del Centre de Transfusió de la Comunitat, que va agrair la col·laboració de Prensa Ibérica a València, va apel·lar a la necessitat de continuar sumant nous donants: “Hem de donar un impuls molt important a l’aportació de donants jóvens. Els actes de solidaritat són absolutament necessaris. L’efecte advers, l’efecte negatiu és pràcticament inexistent. El més important és que superen la por de vindre a donar”.
També va estar en Levante en directe la doctora Beatriz Castellanos. La també responsable del dispositiu mòbil desplegat pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana en el MUVIM va destacar la importància de donar sang: “Cal tindre en compte que els components de la sang tenen una caducitat, per això necessitem estar renovant, constantment, la sang i que els donants continuen venint”.
Durant la jornada també van passar pels micròfons de Levante TV casos com el de Florencia, auxiliar d’infermeria, que dona sang des de fa 15 anys: “És necessari donar sang. Quan ve un malalt molt greu, la sang se’n va com l’aigua; per tant, fa falta donar sang. Algun dia la pot necessitar un familiar teu o algú conegut”.
Un gest solidari que salva vides
Els hospitals de la Comunitat Valenciana necessiten cada dia la donació de sang solidària de 650 persones per a cobrir les necessitats dels pacients. Els requisits bàsics per a ser donant són molt senzills: pesar més de 50 quilos, tindre més de 18 anys i gaudir de bona salut.
Abans de convertir-se en donant, cada persona passa un xicotet reconeixement mèdic que inclou una presa de pressió arterial, la determinació del nivell d’hemoglobina i un qüestionari amb preguntes sobre la salut del donant. En el moment de donar, és necessari portar el DNI, el passaport o la targeta de residència.
En cada donació s’extrauen 470 ml de sang, que es fraccionen en tres components bàsics: plasma, glòbuls rojos i plaquetes. D’esta manera, cada donació pot salvar fins a tres vides.
La Comunitat Valenciana és referència
Segons el Centre de Transfusió de la Comunitat, les reserves autonòmiques mantenen bons nivells, però no es pot afluixar el ritme. A més, recorda que es pot donar fins a tres vegades a l’any, en el cas de les dones, i quatre, en el cas dels hòmens.
A través de la seua pàgina web i de les seues xarxes socials es pot obtindre més informació sobre el calendari i sobre els punts de donació de sang.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
- Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
- Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València
- CCOO denuncia agressions físiques, verbals i sexuals a les treballadores d’una residència de Sagunt