Guido Rodríguez, de prioritari a imprescindible per al València CF: així està l’operació 6
El València CF insistix en el fitxatge de l’argentí com a pedra angular del projecte 26/27. Gourlay i Corberán no perden l’esperança. El club coneix la situació d’Enzo Barrenechea en el Benfica, però de moment espera
Andrés García
El València CF només pensa en Guido Rodríguez. El fitxatge de l’argentí s’ha convertit en una qüestió d’estat per a l’entitat de Mestalla. Si la continuïtat del migcampista fa setmanes es considerava prioritària, ara s’etiqueta d’imprescindible. El club seguix disposat a arribar fins al final perquè Guido siga la pedra angular del projecte de la temporada 26/27. Ron Gourlay i Carlos Corberán no perden l’esperança.
El club assumix que el perfil de l’argentí és l’ideal per a liderar el centre del camp de l’equip la pròxima temporada. Jerarquia, experiència i coneixement del vestuari i de la Lliga espanyola. El tècnic no té dubtes. Ha parlat amb el futbolista, el cuida i li continua fent veure sempre que continuarà sent referencial per a l’equip. L’argentí és feliç en la ciutat amb la seua família, té el reconeixement del club, així com l’estima dels seus companys i els aficionats. El problema és que la competència és forta (ambiciona objectius majors), es necessita un esforç econòmic i pot ser que tot això no siga suficient. Guido, sense pressa, com és lògic, per a prendre la decisió, té l’última paraula.
Guido o Guido de moment
El València de moment espera i, encara que té informació de possibles alternatives, no mou fitxa. Ara mateix és Guido o Guido. El club, per exemple, coneix de primera mà la situació d’Enzo Barrenechea, però de moment espera.
El futur de l’argentí en el Benfica cada vegada és més incert. Segons informa el diari portugués O JOGO, l’entitat lisboeta està oberta a negociar l’eixida del migcampista argentí durant el pròxim mercat de fitxatges a través d’un traspàs (prohibitiu per al València) o una cessió que incloga alguna classe d’obligació de compra. Amb qualsevol d’estes fórmules, el club portugués intentaria recuperar la major part de la inversió de 15 milions que va fer quan va incorporar el jugador procedent de l’Aston Villa.
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