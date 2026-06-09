Videoanàlisi
Isabel Olmos: “Pot el papa qüestionar drets com l’avortament o l’eutanàsia en el Congrés dels Diputats?”
La subdirectora de Levante-EMV critica l’ús de la tribuna del Congrés per a qüestionar llibertats i drets consolidats després de dècades de mobilització ciutadana
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, ha obert un profund debat sobre la visita de Lleó XIV a Espanya. Durant el seu discurs davant del Congrés dels Diputats, el pontífex no només va abordar qüestions globals com la immigració, els valors i la vulnerabilitat social, sinó que també va qüestionar de manera directa avanços socials i drets consolidats en la democràcia espanyola, com ara el dret a l’avortament i l’eutanàsia.
Olmos ha manifestat la seua preocupació davant del fet que un representant religiós utilitze la cambra sobirana d’un país per a criticar llibertats individuals que han costat anys de lluita social, manifestacions i debats institucionals. En este sentit, la periodista ha recordat que ni en les escoles públiques ni en la resta dels edificis de l’Administració es permet l’exhibició de símbols religiosos, la qual cosa xoca frontalment amb la tribuna d’expressió concedida al líder de l’Església catòlica en l’epicentre del poder legislatiu.
Finalment, la subdirectora advertix sobre el precedent que crea esta invitació en un estat aconfessional. Segons Olmos, obrir les portes del Congrés a Lleó XIV legitima que altres líders de diferents credos hi puguen acudir en el futur a qüestionar lleis democràtiques que no coincidisquen amb les seues doctrines, per la qual cosa convida la societat a reflexionar i extraure un aprenentatge polític i institucional d’este episodi.
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