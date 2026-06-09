Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaDelincuencia AlgemesíRuido Festival de les ArtsAyudas alquiler Comunitat ValencianaAbonos Valencia CFVisita papa EspañaLos Morancos
instagramlinkedin

Videoanàlisi

Isabel Olmos: “Pot el papa qüestionar drets com l’avortament o l’eutanàsia en el Congrés dels Diputats?”

La subdirectora de Levante-EMV critica l’ús de la tribuna del Congrés per a qüestionar llibertats i drets consolidats després de dècades de mobilització ciutadana

La videoanàlisi d’Isabel Olmos: “Pot el papa qüestionar drets com l’avortament o l’eutanàsia en el Congrés?”

La videoanàlisi d’Isabel Olmos: “Pot el papa qüestionar drets com l’avortament o l’eutanàsia en el Congrés?”

David García Sebastiá

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, ha obert un profund debat sobre la visita de Lleó XIV a Espanya. Durant el seu discurs davant del Congrés dels Diputats, el pontífex no només va abordar qüestions globals com la immigració, els valors i la vulnerabilitat social, sinó que també va qüestionar de manera directa avanços socials i drets consolidats en la democràcia espanyola, com ara el dret a l’avortament i l’eutanàsia.

Olmos ha manifestat la seua preocupació davant del fet que un representant religiós utilitze la cambra sobirana d’un país per a criticar llibertats individuals que han costat anys de lluita social, manifestacions i debats institucionals. En este sentit, la periodista ha recordat que ni en les escoles públiques ni en la resta dels edificis de l’Administració es permet l’exhibició de símbols religiosos, la qual cosa xoca frontalment amb la tribuna d’expressió concedida al líder de l’Església catòlica en l’epicentre del poder legislatiu.

Noticias relacionadas

Finalment, la subdirectora advertix sobre el precedent que crea esta invitació en un estat aconfessional. Segons Olmos, obrir les portes del Congrés a Lleó XIV legitima que altres líders de diferents credos hi puguen acudir en el futur a qüestionar lleis democràtiques que no coincidisquen amb les seues doctrines, per la qual cosa convida la societat a reflexionar i extraure un aprenentatge polític i institucional d’este episodi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
  2. Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
  3. Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
  4. Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
  5. UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
  6. Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
  7. La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València
  8. CCOO denuncia agressions físiques, verbals i sexuals a les treballadores d’una residència de Sagunt

Isabel Olmos: “Pot el papa qüestionar drets com l’avortament o l’eutanàsia en el Congrés dels Diputats?”

Isabel Olmos: “Pot el papa qüestionar drets com l’avortament o l’eutanàsia en el Congrés dels Diputats?”

Quin dia i a quina hora ixen les notes de les PAU de 2026 a la Comunitat Valenciana

Quin dia i a quina hora ixen les notes de les PAU de 2026 a la Comunitat Valenciana

Noves ajudes al lloguer a la Comunitat Valenciana: terminis i requisits per a sol·licitar-les

Noves ajudes al lloguer a la Comunitat Valenciana: terminis i requisits per a sol·licitar-les

Èxit de participació en la XII Marató de Donació de Sang de Prensa Ibérica a València

Èxit de participació en la XII Marató de Donació de Sang de Prensa Ibérica a València

La ITV provisional de Torrent obrirà d’ací a un mes per a alleugerir col·lapses i llistes d’espera de mesos

La Diputació de València destina 500.000 euros a fer costat a 30 mancomunitats en 2026

La Diputació de València destina 500.000 euros a fer costat a 30 mancomunitats en 2026

La regeneració de les platges de Sueca pren forma després de dècades de reivindicacions veïnals

La regeneració de les platges de Sueca pren forma després de dècades de reivindicacions veïnals

Retiren 16 quilos de plàstics i altres residus en la platja de Piles en una jornada de voluntariat

Tracking Pixel Contents