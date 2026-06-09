La ITV provisional de Torrent obrirà d’ací a un mes per a alleugerir col·lapses i llistes d’espera de mesos
L’estació definitiva, que substituirà la de Riba-roja de Túria, no estarà operativa fins d’ací a dos anys, segons la Conselleria d’Indústria
El conductor que pretenga buscar una cita per a la revisió del seu vehicle (ITV) en la província de València a curt termini ho té ben difícil. La web de reserva de dates Sitval mostra un col·lapse pràcticament total. De les 13 estacions d’inspecció tècnica de vehicles, només una (en el moment d’esta busca), Utiel, té disponibilitat en menys d’un mes. La resta lluïx un senyal roig que revela que no hi ha ni un buit lliure fins d’ací a mes i mig, com a mínim.
Per a alleugerir un poc eixe embossament, la Conselleria d’Indústria va anunciar este dilluns que continua avançant en la posada en marxa de la nova estació provisional de Torrent. Segons han avançat a este diari des de Conselleria, la instal·lació començarà a funcionar d’ací a un mes, aproximadament. “Es tracta d’una infraestructura estratègica destinada a reforçar la xarxa pública d’inspecció tècnica de vehicles de la Comunitat Valenciana i millorar l’atenció que es presta a la ciutadania”, expliquen des d’Indústria.
Des de la Conselleria recorden que l’estació definitiva de Torrent serà la que substituirà la de Riba-roja de Túria, una de les instal·lacions més saturades de la xarxa d’ITV de la província i que actualment no oferix cita disponible fins al pròxim 28 de juliol. Esta estació definitiva, expliquen les mateixes fonts, no estarà operativa fins d’ací a “un parell d’anys”.
Mentres, en l’estació provisional de Torrent, en matèria d’equipament, s’estan realitzant labors d’instal·lació, connexió, calibratge i posada en servici dels diferents equips d’inspecció, entre els quals es troben els analitzadors de gasos, opacímetres, sonòmetres, frenòmetres, detectors de folgances i altres equips reglamentaris. Estes actuacions inclouen l’execució de proves operatives i verificacions metrològiques destinades a garantir el compliment dels requisits tècnics exigits per la normativa vigent.
L’estació nova comptarà amb dos línies d’inspecció per a vehicles lleugers i “permetrà incrementar la capacitat operativa del servici en una de les àrees amb més demanda d’inspeccions de la província de València, fet que contribuirà a reduir els temps d’espera i acostarà el servici als usuaris de l’àrea metropolitana”, segons Indústria.
Futura norma europea
Des d’Indústria expliquen que, a més de per a fer front a la demanda de cites i alleugerir el col·lapse, “l’estació nova ha sigut concebuda tenint en consideració la futura evolució de la normativa europea en matèria d’inspecció tècnica de vehicles. El seu disseny i planificació s’han desenrotllat atenent la revisió del marc normatiu europeu de control tècnic actualment impulsada per les institucions de la Unió Europea”.
Entre les actuacions dutes a terme per a la posada en marxa de la nova estació ITV de Torrent figura la configuració, parametrització i verificació dels sistemes informàtics que donaran suport a l’activitat inspectora. Estos treballs inclouen l’adaptació d’aplicacions de gestió, la integració amb els equips d’inspecció i la realització de proves funcionals destinades a garantir la correcta transmissió, emmagatzematge i tractament de la informació generada durant el procés d’inspecció.
Així mateix, s’ha dut a terme la configuració i validació dels dispositius mòbils utilitzats pel personal inspector, amb la verificació de les comunicacions amb els servidors corporatius, la sincronització de dades i el correcte funcionament de les aplicacions operatives necessàries per al desenrotllament de les inspeccions tècniques.
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