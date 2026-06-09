Vivenda
Noves ajudes al lloguer a la Comunitat Valenciana: terminis i requisits per a sol·licitar-les
La Conselleria de Vivenda amplia les ajudes al lloguer per a les 2.969 persones que es van quedar fora de la convocatòria del 2025 per falta de fons
Un mes de termini, que comença a comptar des de hui. Eixe és el temps que tenen les persones que es van quedar fora de la convocatòria d’ajudes al lloguer del 2025 de la Generalitat Valenciana per falta de fons per a sol·licitar eixa mateixa ajuda a la qual tenien dret però que no van poder cobrar, ja que la partida destinada a eixe fi s’havia esgotat.
La Conselleria de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat destina ara més de 7 milions d’euros perquè el 100 % de les persones que van sol·licitar l’ajuda i complien els requisits la puguen cobrar. El Ple del Consell ho va aprovar la setmana passada, però la convocatòria d’ajudes es va publicar este dilluns 8 de juny en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), així que el temps comença a comptar hui.
Què cal presentar
“Les persones beneficiàries hauran de presentar en el termini d’un mes, a partir de l’endemà de la publicació del decret d’aprovació de les bases reguladores en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esta mateixa setmana, la seua conformitat amb la concessió de la subvenció, així com els rebuts acreditatius del pagament del lloguer del període subvencionat”, expliquen des de la Conselleria.
En la publicació del DOGV figura que la conformitat amb la concessió de la subvenció i la documentació “podran presentar-se de manera telemàtica, i a este fi les persones interessades utilitzaran el tràmit específic que estarà disponible en la Seu electrònica de la Generalitat mitjançant l’enllaç següent: https://sede.gva.es/va/detall-tramit?id_proc=g11097. També es pot presentar de manera presencial en el registre del Servici Territorial de Vivenda de València.
A més, als beneficiaris que hagen facilitat en el seu expedient inicial un número de telèfon mòbil “se’ls enviarà un missatge de text SMS en el qual s’indicarà que este decret s’ha publicat en el DOGV”.
Vulnerables i amb necessitats econòmiques
Les persones beneficiàries de les ajudes complixen, a més, “amb els criteris de vulnerabilitat i necessitat econòmica i, la majoria, s’enquadren en algun dels grups d’especial atenció establits per l’Administració”.
En este context, la Generalitat considera que les ajudes al lloguer “es configuren com un instrument essencial de política pública orientat a facilitar l’accés i el manteniment de la vivenda habitual, a reduir l’esforç econòmic que suposa el pagament del lloguer per a les llars amb menys ingressos i a previndre situacions de vulnerabilitat econòmica i residencial”.
Per això, estes subvencions es concedixen de manera directa “per concórrer raons d’interés públic, social i humanitari que exigixen l’aprovació d’una resposta immediata i eficaç per part de l’Administració per a no posar en risc l’estabilitat residencial d’estes persones, considerant que no es tracta d’una mesura extraordinària aïllada, sinó d’una actuació coherent amb els principis de garantia del dret a la vivenda i protecció social de persones que poden veure’s exposades a situacions d’exclusió social.
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