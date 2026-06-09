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Quin dia i a quina hora ixen les notes de les PAU de 2026 a la Comunitat Valenciana

Per a tota la prova, s’han avançat les notes un dia respecte al curs anterior

Primer dia de les proves de la PAU (proves d’accés a la universitat), en la Universitat Politècnica de València

Primer dia de les proves de la PAU (proves d’accés a la universitat), en la Universitat Politècnica de València / Daniel Tortajada

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

L’època més complicada ja ha passat per a tot l’alumnat que es va presentar a la primera convocatòria de les proves d’accés a la universitat (PAU) de 2026. Les proves ja han tingut lloc a la Comunitat Valenciana. En concret, es van celebrar els dies 2, 3 i 4 de juny. Però des de llavors, els nervis continuen per als milers d’estudiants preuniversitaris, que ara esperen la publicació de les seues notes.

Quan ixen les notes de la primera convocatòria de la PAU?

Enguany hi ha novetats en diversos aspectes de les PAU respecte a la convocatòria de l’any passat. Una d’estes novetats era la data de publicació de qualificacions. Per a tota la prova, s’han avançat les notes un dia respecte al curs anterior: d’esta manera, les notes de la convocatòria ordinària es faran públiques el 12 de juny a partir de les 13 hores, i les de l’extraordinària, el 7 de juliol. 

La correcció d’exàmens s’està fent ara: del 5 al 10 de juny. Abans de la publicació de les notes tindrà lloc la introducció de les qualificacions en el sistema: l’11 de juny.

Quan es poden demanar revisions?

Després de la publicació de les notes, el 12 de juny a partir de les 13 hores, s’obrirà el termini per a sol·licitar revisions. Eixe termini estarà obert els dies 15, 16 i 17 de juny: el termini finalitza a les 14 hores del dia 17. El pas següent és la resolució de les revisions per part de la comissió gestora (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): això passarà el 19 de juny.

A més, l’alumnat té dret a demanar veure l’examen que ha realitzat. El termini per a sol·licitar veure els exàmens és el 22 i 23 de juny per a les províncies de Castelló i València, i el 25 i 26 de juny per a la província d’Alacant.

Así está siendo la primera jornada de exámenes PAU en València

Així va ser la primera jornada d’exàmens PAU a València / Daniel Tortajada

Qui haja demanat veure amb els seus propis ulls la prova podrà fer-ho, per tant, el 26 de juny en les províncies de Castelló i València i el 29 de juny en la província d’Alacant.

A més, l’adjudicació de places universitàries per a les dos convocatòries es realitzarà el 10 de juliol, també un dia abans que en la convocatòria de l’any anterior. 

Un any sense tercera convocatòria

La nova normativa per a les PAU d’enguany elimina les mesures excepcionals aplicades el passat curs arran de la dana, que preveien una tercera convocatòria extraordinària, i establix un calendari únic per a tot l’alumnat.

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Així mateix, la resolució clarifica la possibilitat que l’alumnat que ja haja superat la PAU pot presentar-se de nou a la fase obligatòria completa per a millorar la seua nota d’accés. Així mateix, es manté l’opció de concórrer a la fase voluntària per a elevar la nota d’admissió mitjançant un màxim de tres matèries addicionals, o quatre si s’inclou una segona llengua estrangera.

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