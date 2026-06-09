La regeneració de les platges de Sueca pren forma després de dècades de reivindicacions veïnals
Els treballs permetran recuperar una amplària mitjana de 22 metres en el litoral
Sueca comença a veure com es materialitza una de les reivindicacions històriques més persistents dels seus veïns. La regeneració de les platges del Perelló, el Pouet i les Palmeres avança estos dies amb la intervenció de la megadraga Bonny River, una de les majors embarcacions especialitzades d’Europa, encarregada d’aportar prop de 775.000 metres cúbics d’arena a un litoral que durant dècades ha patit els efectes de l’erosió costanera.
L’actuació forma part d’un ambiciós megaprojecte impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica que preveu la regeneració de diversos trams del litoral valencià per un import superior als 42 milions d’euros. El pla inclou actuacions en platges de Sagunt, el Saler, Sueca i Cullera, considerades algunes de les zones més afectades per la pèrdua progressiva d’arena i l’avanç de la mar.
En conjunt, el projecte preveu l’aportació de més de tres milions de metres cúbics d’arena procedents de bancs submarins autoritzats enfront de la costa valenciana. Es tracta d’una de les majors operacions de regeneració litoral executades a la Comunitat Valenciana en les últimes dècades.
Dins d’este programa, les platges suecanes ocupen un lloc destacat. Els treballs permetran recuperar una amplària mitjana de fins a 22 metres en nombrosos trams i retornar a la costa una imatge molt similar a la que presentava abans que l’erosió començara a convertir-se en una preocupació constant per a veïns i administracions.
Expectació amb la megadraga
L’arribada de la Bonny River ha despertat una gran expectació entre residents i visitants. Des de fa anys, associacions veïnals, col·lectius socials i entitats locals reclamen mesures urgents per a protegir un litoral que constituïx un dels principals actius ambientals, turístics i econòmics del municipi.
La pèrdua d’arena s’havia convertit en una de les principals inquietuds dels qui viuen en primera línia de platja. Cada temporal deixava imatges de passejos danyats, accessos afectats i una franja litoral cada vegada més estreta. La preocupació ha augmentat especialment després dels episodis de fort onatge registrats en l’última dècada, que han accelerat el retrocés de la costa.
Els experts atribuïxen esta situació a una combinació de factors entre els quals destaquen la reducció d’aportacions sedimentàries procedents del riu Xúquer, la construcció d’infraestructures portuàries que van alterar la dinàmica natural de transport d’arena i l’impacte creixent de temporals cada vegada més intensos associats al canvi climàtic.
Ara, la imatge enfront de les costes de Sueca és molt diferent. La Bonny River extrau arena d’un banc submarí situat mar endins enfront de Sueca i Cullera. Posteriorment la transporta, mitjançant un sistema de bombeig i canonades flotants, fins a les platges, a on maquinària especialitzada distribuïx i perfila el material per a reconstruir la franja litoral.
Les obres es concentren principalment entre el port del Perelló i la zona de Motilla, encara que els beneficis arribaran a tot el front costaner de les platges del Perelló, el Pouet i les Palmeres. L’objectiu no és únicament augmentar la superfície d’arena disponible per als usuaris, sinó reforçar la capacitat de la costa per a absorbir futurs temporals i recuperar part del seu equilibri natural.
El projecte també té una dimensió ambiental. A més de les aportacions d’arena, les actuacions preveuen la recuperació de sistemes dunars i la millora de diversos elements associats a la protecció del litoral. Tot això busca incrementar la resiliència de les platges enfront dels efectes de l’erosió i del canvi climàtic.
En paral·lel, Cullera està rebent prop d’un milió de metres cúbics d’arena a les seues platges del Marenyet i l’Estany, alhora que altres actuacions es desenrotllen a Sagunt i en l’entorn del Saler. La suma de totes estes mesures configura una intervenció sense precedents recents en la costa valenciana.
L’actuació no resoldrà per si sola tots els problemes estructurals de la costa mediterrània, però sí que marca un punt d’inflexió per a un municipi que feia anys que reclamava solucions. Hui, els veïns de Sueca contemplen com milers de tones d’arena tornen a unes platges que formen part de la memòria col·lectiva de generacions senceres i que aspiren a recuperar l’esplendor perduda.
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